جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تبحث زيادة الاستفادة من الاتفاقيات الأفريقية

رجال الاعمال والمستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والعلاقات المصرية الأفريقية تبدأ في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الثلاثاء المقبل فعاليات المؤتمر الدولي الموسع، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، والذي يأتي ضمن خطة المؤتمرات والندوات والفعاليات التي تقيمها الجمعية لخدمة مجتمع المال والـعمال والاقتصاد المصري الأفريقي، وتأتي هذه النسخة من المؤتمر تحت عنوان "آفاق سبل تنمية التعاون الاقتصادي المصري الأفريقي المقترحة في ظل وبعد تداعيات كورونا"، وذلك عبر استخدام تقنيات التواصل عن بعد بنظام الفيديو كونفرانس. بدعوة وحضور كباروالمهتمين بالشأن الاقتصادي والعلاقات المصرية الأفريقية تبدأ في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الثلاثاء المقبل فعاليات المؤتمر الدولي الموسع، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، والذي يأتي ضمن خطة المؤتمرات والندوات والفعاليات التي تقيمها الجمعية لخدمة مجتمع المال والـعمال والاقتصاد المصري الأفريقي، وتأتي هذه النسخة من المؤتمر تحت عنوان "آفاق سبل تنمية التعاونالمقترحة في ظل وبعد تداعيات كورونا"، وذلك عبر استخدام تقنيات التواصل عن بعد بنظام الفيديو كونفرانس.





لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، والدكتورة أماني أبو زيد مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية والسياحة، وأيضا الدكتور حسام عبدالمقصود رجل الأعمال المصري في قطاع الدواء في الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة. يستضيف المؤتمر ثلاثة من كبار المتحدثين والخبرات، سعادة السفير ماجد عبد الفتاح عبد العزيز المراقب الدائملدى الأمم المتحدة بنيويورك، والدكتورة أماني أبو زيد مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية والسياحة، وأيضا الدكتور حسام عبدالمقصود رجل الأعمال المصري في قطاع الدواء في الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.





جائحة كورونا على القارة الأفريقية وتأثير ذلك على الحياة في القارة من الناحية الاقتصادية وكيف يمكن أن نستطيع من خلال دعم التعاون المشترك امتصاص هذه الأزمة والاستفادة من العلاقات المصرية الأفريقية في إيجاد حلول فاعلة ربما تكون إيجابية لسد احتياجات القارة الأفريقية ، ومن خلال ذلك سوف نتعرف على المطلوب لكي ننجح في ذلك رغم صعوبة الموقف وجسامة التحديات، وكذلك سنتعرف على الشراكات الإستراتيجية والدولية التي يمكن أن تصبح هي المنقذ والمخرج لاستغلال وتوظيف مقدرات وثروات القارة وتعظيم الاستفادة منها ولصالح شعوبها. يناقش المؤتمر العديد من المحاور المتعلقة بتأثيراتوتأثير ذلك على الحياة في القارة من الناحية الاقتصادية وكيف يمكن أن نستطيع من خلال دعم التعاون المشترك امتصاص هذه الأزمة والاستفادة من العلاقات المصرية الأفريقية في إيجاد حلول فاعلة ربما تكون إيجابية لسد احتياجات، ومن خلال ذلك سوف نتعرف على المطلوب لكي ننجح في ذلك رغم صعوبة الموقف وجسامة التحديات، وكذلك سنتعرف على الشراكات الإستراتيجية والدولية التي يمكن أن تصبح هي المنقذ والمخرج لاستغلال وتوظيف مقدرات وثروات القارة وتعظيم الاستفادة منها ولصالح شعوبها.





وصرح الدكتور حسام عبد المقصود أحد المتحدثين وعضو مجلس إدارة الجمعية بأنه سوف يتم استعراض بعض النقاط والمحاور المتعلقة بدور رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأفارقة وأهمية تعميق مفهوم الشراكة الإستراتيجية نحو العمل سويا في مجالات جديدة تحتاجها القارة تتعلق بالمنظومة الصحية والاستثمارات في القطاع الطبي حتى نحقق معادلات متوازنة تجعلنا نستفيد من الثروة البشرية وطاقة الشباب الأفريقي، ولا بد أن يأتي ذلك من خلال مزيد من التقارب والتعارف والتواصل لكي يتم النقاش حول إمكانية زيادة التبادل التجاري المصري الأفريقي وزيادة الصادرات المصرية للدول الأفريقية ومعرفة كيفية التعاون التكاملي داخل القارة في ملفات باتت مهمة جدا أهمها سبل دعم تفعيل الاتفاقيات الأفريقية لنعمل جميعا داخل سوق قوامه 1,5 مليار نسمة.







رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى أن هناك ملفا مهما ستتحدث فيه المتحدثة الرئيسية المفوضة الدكتورة أماني أبو زيد، والتي سوف تناول بالطبع ما تم ويجرى في ملفات البنية التحتية والمعلوماتية والطاقة والسياحة وهي ملفات مهمة وتعتبر من أساسيات التنمية المستدامة داخل القارة وتحظى بدعم القيادة السياسية في القارة لكونها المحرك والداعم الرئيسي لتسريع التعاون الصناعي والزراعي والانتاجي وتحقيق الحصول على أعلى معدلات استفادة من الميزة النسبية من موارد القارة، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال شبكة الطرق والموانئ وشبكات الربط الكهربائي. ومن جانبه أشار الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعيةإلى أن هناك ملفا مهما ستتحدث فيه المتحدثة الرئيسية المفوضة الدكتورة أماني أبو زيد، والتي سوف تناول بالطبع ما تم ويجرى في ملفات البنية التحتية والمعلوماتية والطاقة والسياحة وهي ملفات مهمة وتعتبر من أساسيات التنمية المستدامة داخل القارة وتحظى بدعم القيادة السياسية في القارة لكونها المحرك والداعم الرئيسي لتسريع التعاون الصناعي والزراعي والانتاجي وتحقيق الحصول على أعلى معدلات استفادة من الميزة النسبية من موارد القارة، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال شبكة الطرق والموانئ وشبكات الربط الكهربائي.





وأشار الشرقاوي إلى أن مستقبل التعاون الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة بات ضرورة فرضتها الظروف ويجب أن نستمع كمستثمرين ورجال أعمال إلى أصحاب الخبرات الدبلوماسية العريقة والمطلعة، لكي نتعرف على ما يجب علينا القيام به، وكيف يمكن لنا تحقيق أعلى معدلات استفادة لصالح أبناء القارة من خلال العمل الاقتصادي الفاعل والمشترك وسوف يتناول هذا الجانب تفصيلا سعادة السفير ماجد عبدالفتاح عبدالعزيز المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، والذي كان يشغل أيضا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص للشئون الأفريقية وصاحب التاريخ الطويل في العمل الدبلوماسي المصري.

