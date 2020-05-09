بالأرقام.. اتجاه لخفض أسعار اللحوم والدواجن والسلع أول يوليو

تسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى دعم الأمن الغذائي بزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية واللحوم والأسماك، لاستغلال موارد الدولة الزراعية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد في مصر، الأمر الذي حظى بتأييد النواب، مؤكدين أنها خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات.









كان ذلك وفق خطة التنمية المعروضة علي مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، والمقرر تطبيقها أول يوليو المقبل، حيث توقع النواب انخفاض الأسعار بعد تطبيق هذه الخطة وزيادة الإنتاج، الأمر الذي يحقق مصلحة الدولة والمواطن، فضلا عن توفير فرص عمل نتيجة التوسع في الإنتاج.













ويستعرض " صدى البلد " بالدلائل والأرقام خطة الحكومة للتنمية:





1. زيادة المساحة المنزرعة من القمح بنحو 200 ألف فدان ليصل إجمالي المساحة 3.6 مليون فدان، مع التوسع في استنباط أصناف جديدة من القمح أكثر مقاومة للظروف الجوية، والعمل على خفض الفاقد أثناء عملية الحصاد.





2. التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية، من فول الصويا، وعباد الشمس، والفول السوداني لتصل المساحة إلى 220 ألف فدان، نظرًا لتدني نسب الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل المهمة، وتنامي الواردات.





3. تحسين إنتاجية المحاصيل السكرية دون زيادة المساحات المنزرعة من قصب السكر، إضافةً إلى التوسع فى زراعات بنجر السكر فى حدود 40 ألف فدان للوصول إلي المساحة الإجمالية إلي 600 ألف فدان.









اقرأ أيضا | بالأرقام والمساحات.. خطة الحكومة المعروضة على البرلمان لزراعات القمح والقطن والبنجر









4. زيادة الإنتاج الحيواني من 1.27 مليون طن عام 18-2019 إلي 1.5 مليون طن عام 20-21 والتوسع فى مشروع إنتاج البتلو مما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من 80% إلي 82%.









5. زيادة الإنتاج من الألبان من نحو 7.8 مليون طن عام 18-2019 إلي نحو 9.5 مليون طن عام 20-2021 مما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 92% إلى 96% بالمثل.









6. زيادة الإنتاج المحلي من الدواجن من نحو مليون طن 18-2019 إلي نحو 1.2 مليون طن مما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء إلي نحو 95% وهو ما يقتضي زيادة الطاقة الإنتاجية لبداري التسمين من 800 مليون إلى مليار طائر في السنة.









اقرأ أيضا | الحكومة للبرلمان: نستهدف إنتاج 6888 طن لحوما حمراء العام المقبل









7. توفير اللقاحات وتيسير إجراءات تراخيص إنشاء وتشغيل المزارع في المناطق الصحراوية الجديدة مع زيادة مصانع الأعلاف المرخصة لتصل إلي 250 مصنعا في عام الخطة.









8. زيادة الإنتاج السمكي من 1.9 مليون طن عام 18-2019 إلي نحو 2.5 مليون طن في عام الخطة، من خلال التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي ومن المقدر أن ترتفع نسبة الإكتفاء الذاتي من الأسماك من 93% عام 18-2019 إلي 96% في عام الخطة.