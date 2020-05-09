مصرع طفلة سقطت من الطابق الخامس بشبرا الخيمة

لقيت طفلة مصرعها اليوم السبت سقطت من شرفة مسكنها بالطابق الخامس بعزبة رستم بشبرا الخيمة وجرى نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





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أمر زياد الباسل مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بالتصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أسرة المتوفية.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة إخطارا بوفاة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات عقب سقوطها من شرفة مسكنها بالطابق الخامس بعزبة رستم دائرة القسم.

على الفور انتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة لمكان الواقعة وتم نقل جثة الطفلة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

من ناحية أخرى أمرت نيابة شبرا الخيمة بـ حبس شخصين كونا عصابة لتزوير العملات المالية 4 أيام على ذمة التحقيق حيث تبين قيام المتهمين بتزوير العملات الورقية فئة المائة وفئة الخمسين جنيها، وترويجها في محافظات القليوبية والقاهرة وسوهاج.