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مرأة

لمرضى الضغط .. عادة تعرضك للمخاطر والصيام يخلصك منها

السبت 09/مايو/2020 - 08:57 م
لمرضى الضغط .. عادة
لمرضى الضغط .. عادة تعرضك للمخاطر والصيام يخلصك منها
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اسماء محمد
يجبر الصائم على الامتناع عن التدخين لعدد ساعات كبير بسبب صيام رمضان وهذا فى حد ذاته فرصة ذهبية تمكنه من الاقلاع عن التدخين إذا احسن استغلالها والاهم ان تتوفر لديه ارادة لتحقيق ذلك.

وذكر موقع "healthline " أن التدخين يتسبب في زيادة فورية ولكن مؤقتة في ضغط الدم وزيادة في معدل ضربات القلب.


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تتسبب المواد الكيميائية الموجودة في التبغ عند الاستمرار عليها لفترة طويلة في زيادة ضغط الدم عن طريق إتلاف جدران الأوعية الدموية كما تتسبب في الاصابة بـ التهاب الشرايين وتضييقها مما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

وهذا التأثير على الضغط المرتفع لا يصيب من يقومون بالتدخين فقط بل من يجلسون بجوارهم او يتعرضون لأى شكل من اشكال التدخين السلبي.

يذكر أن الإقلاع عن التدخين مفيد للصحة العامة وليس للضغط فقط، حيث إن الاستمرار على تدخين لفترة طويلة يعرض الانسان لامراض كثيرة ابرزها سرطان الرئة والكبد.

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