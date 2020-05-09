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اقتصاد

الحاصلات الزراعية: الحكومة تسعي لدعم صادرات الموالح

السبت 09/مايو/2020 - 09:58 م
فاكهة
فاكهة
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ولاء عبد الكريم

 

أكد  هانى حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن وجود مستهدفات لدي الحكومة في رفع كفاءة الصادرات المصرية خلال الفترات القادمة خصوصا من الحاصلات الزراعية من بينها البصل والثوم والموالح.

أوضح في تصريحات له، أن الصادرات المصرية في قطاع الفاكهة والموالح حقق طفرات كبيرة إذ صلت حاليا لـ2.3 مليار دولار.

وذكر " حسين" أن صادرات البطاطس علي وجه الخصوص يتم توجيهها للسوق الروسي بصورة كبيرة، إذ تتميز صادرات الفاكهة و الخضروات المصرية بسعر المناسب في التصدير بالإضافة لجودتها .

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أضاف أنه لا يمكن انكار التأثير الاقتصادي جراء اغلاق بعض البلدان التي تعاني بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، لحدودها نظرا لوجود تخوف في انتشار الوباء العالمي، من شأنه التأثير علي حجم الصادرات المصرية.

أشار إلي أن التحديات التي فرضها وباء كورونا المستجد، من شأنها المساهمة في تعزيز الاقتصاد القومي اذا تم استغلال تلك الفرص.

 

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