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اقتصاد

خبير: صادرات مصر من الموالح حققت طفرة رغم وجود كساد عالمي

الأحد 10/مايو/2020 - 01:57 م
أبوزيد
أبوزيد
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محمد يحيي

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن صادرات مصر من الموالح حققت طفرة رغم وجود كساد عالمي بسبب تداعيات فيروس كورونا.


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أشار "أبوزيد" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، إلى أن صادرات الفاكهة والخضروات المصرية تمتاز بسمعة جيدة لدى بلدان العالم الأجنبي و الأوربية، موضحا أنه وفقا لتقارير صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء فقد ارتفعت صادراتنا من الفاكهة لـ 2.35 مليون طن في أول 3 شهور من العام الجاري من بينها 1.2 مليون طن فقط للبرتقال.


أوضح أبوزيد أن إعلان الحكومة في ذلك التوقيت بمنتهى الشفافية لهذه المؤشرات، له أبعاد إيجابية على الاقتصاد القومي ومدى ثقة الرأي العام و المؤسسات الدولية بما تحققه مصر رغم أزمة فيروس كورونا على الصعيد العالمي، موضحا أن عددا من الوسائل الإعلامية الغربية نقلت ارتفاع الصادرات المصرية من الفاكهة والخضروات من بينها التلفزيون الرسمي الصيني.


ونقل التلفزيون الصيني تقريرا على الطلب المتزايد من دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية رغم تفشي فيروس كورونا عالميًا.


وقال التقرير إن مصر تنافست مع إسبانيا لسنوات عدة على المرتبة الأولى للدول المصدرة للموالح، لتحتل مصر الآن المرتبة الأولى عالميًا متقدمة على إسبانيا التي استوردت هذا العام البرتقال المصري نظرًا لتفوقه على نظيره الإسباني في السعر والجودة، وتأتي البطاطس في المرتبة الثانية على القائمة المصرية، حيث بلغ إجمالي صادراتها 550 ألف طن.

 

وأوضح التقرير أن مصر تقوم باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، وتطبيق الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة.

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