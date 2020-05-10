أحمد موسى ينفعل بسبب المدن الجامعية: الناس جاية تزور أهلها في العزل.. شاهد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية حريصة على إعادة أبنائها العالقين في كل دول العالم.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": " بعض الأهالي زاروا ذويهم العائدين من الخارج في العزل الصحي".





وانفعل أحمد موسى على الهواء قائلاً: " صوتي اتنبح عشان خايف على المواطن المصري من الإصابة بفيروس كورونا".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "كفاية استهتار هضيعوا البلد والتزموا عشان لا يتفشى فيروس كرورونا، مبقاش عندنا صوت ولا نفس انتوا ليه عايزين تموتونا".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: "مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية صفر وبالتالي لابد من ان نعلم بأن النتيجة 9 آلاف حالة مصابة".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أعداد الإصابات في تزايد مستمر لأن الشعب لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة".