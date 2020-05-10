معلومات مسلية في رمضان .. قصة تحويل معهد الدراسات العليا للطفولة إلى كلية

منذ اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الاحتياجات الخاصة، تحول معهد الدراسات العليا للطفولة إلى كلية.. تم إنشاء معهد الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس بموجب القرار الجمهوري رقم 278 لسنة 1981 وصدرت لائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 1044 لسنة 1981 وبدأت الدراسة في شهر فبراير 1982.









وتتكون الكلية من ثلاثة أقسام علمية الأول القسم الطبى وهو مخصص لخريجى كلية الطب وقسم الدراسات النفسية الخاص بالأطفال مخصص لخريجى كلية الآداب أو كلية البنات قسم علم نفس ثم الإعلام وهو لخريجى كلية الإعلام بجامعة القاهرة أو كلية آداب عين شمس قسم إعلام أو كلية بنات.





وفي عام 2000 زادت احتياجات المجتمع الخاصة بمعاملة الاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة حيث قبل سنة 2000 لم نسمع عن مرض التوحد أو مصطلح فرط الحركة للأطفال أو صعوبات التعلم وكلية الدراسات العليا هم المتخصصون على مستوى مصر وعلى مستوى الوطن العربى فى مجال الطفولة كان لابد من عمل خطة للاهتمام بالأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.





بدأ الاهتمام والكثافة على الكلية تزيد وجاءت فكرة عمل برنامج لهم فأصبح لديهم فى القسم الطبى درجة ماجستير فى الصحة والتغذية ونفس الدرجة العلمية لذوى الإحتياجات الخاصة وفى القسم النفسى لديهم دراسات نفسية للأطفال وأخرى نفسية للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وفى قسم الإعلام درجة علمية فى ثقافة الطفل وأخرى موازية للطفل ذوى الاحتياجات الخاصة





ومع مرور الوقت تم تغيير مسمى المعهد الي كلية الدراسات العليا للطفولة بقرار جمهورى عام 2017 .







