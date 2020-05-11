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البوست نزل بالغلط ..غادة عبدالرازق تحكي تفاصيل أزمتها مع طارق الشناوي.. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 04:15 ص
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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إبراهيم القادري
قالت الفنانة غادة عبد الرازق ، إن الخلاف مفهوم بشكل خطأ ، بعد معرفتي بهذه المشكلة بيومين قمت بالاتصال بالدكتور أشرف ذكى وأكدت انه لم يحدث شئ.



وأضافت غادة عبد الرازق خلال تصريحات تليفزيونية ،: أنني  لا أعرف من هو طارق الشناوي حتي اقوم بكتابة شيء عنه. 




وأوضحت غادة عبد الرازق ، أن هذا البوست نشر عن طريق احد وبعد ذلك قام بحذفه وهذه مقصودة كما أن هذا البوست نشر عن طريق أحد من المتحكمين بالموقع الخاص بي وبعد ذلك قام بحذفه.




وتابعت غادة عبد الرازق ، ان مسلسلاتي ناحجة ولا احتاج الي احد ان يكتب عني كما انا النقاد لا يدفع لهم أموال .



واستكملت غادة عبد الرازق ،: أنني ليس لدي أي مشكلة في ان اذهب انا وهو الى المحكمة ومعنا الهواتف حتي نعلم من الذي قام بنشر البوست.
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