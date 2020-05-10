اتهام بالرشوة.. القصة الكاملة لأزمة غادة عبد الرازق وطارق الشناوي

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بشأن أزمة الفنانة غادة عبد الرازق مع الناقد طارق الشناوي، بعد المنشور التي شاركته عبر انستجرام، اتهمت فيه الأخير بأخذ رشاوى من أجل الإشادة بالأعمال الفنية أو مهاجمتها، ما دفع «الشناوي» للرد من خلال شكاوى رسمية ضد الفنانة، وتصاعد الأزمة.
ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، الأخبار التي نشرت مؤخرًا بشأن أزمة غادة عبد الرازق وطارق الشناوي.
غادة عبد الرازق تتهم الناقد طارق الشناوي بالحصول على أموال للإشادة بالأعمال الفنية.. والأخير يرد بقوة
قامت الفنانة غادة عبد الرازق، بمهاجمة الناقد طارق الشناوي، من خلال خاصية الستوري عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مشيرة إلى أنه ياخذ أموالا كي يكتب عن الأعمال الفنية بشكل جيد.
تناقش لجنة الشكاوي والمقترحات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غدًا، الشكوى المقدمة من الناقد الفني طارق الشناوي، ضد الصفحة الشخصية للفنانة غادة عبدالرازق، حيث يتهمها بالإساءة إليه بفاحش القول.
قامت الفنانة غادة عبد الرازق، بمهاجمة الناقد طارق الشناوي، من خلال خاصية الستوري عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مشيرة إلى أنه ياخذ أموالا كي يكتب عن الأعمال الفنية بشكل جيد.
نفت الفنانة غادة عبد الرازق اساءتها للناقد طارق الشناوي، بعد الضجة التي اثيرت عقب اتهامه بانها تسيء الى سمعته.