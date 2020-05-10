اتهام بالرشوة.. القصة الكاملة لأزمة غادة عبد الرازق وطارق الشناوي

قامت الفنانة غادة عبد الرازق، بمهاجمة الناقد طارق الشناوي، من خلال خاصية الستوري عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مشيرة إلى أنه ياخذ أموالا كي يكتب عن الأعمال الفنية بشكل جيد.

قامت الفنانة غادة عبد الرازق، بمهاجمة الناقد طارق الشناوي، من خلال خاصية الستوري عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مشيرة إلى أنه ياخذ أموالا كي يكتب عن الأعمال الفنية بشكل جيد.

تناقش لجنة الشكاوي والمقترحات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غدًا، الشكوى المقدمة من الناقد الفني طارق الشناوي، ضد الصفحة الشخصية للفنانة غادة عبدالرازق، حيث يتهمها بالإساءة إليه بفاحش القول.



