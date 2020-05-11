آية جمال الدين: وعي المواطن الركيزة الأساسية للخروج من أزمة كورونا

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وأضافت آية جمال خلال تقديمها برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دى أم سي، أن أعداد المصابين بـ فيروس كورونا ترتفع، والجميع عليه أن يلتزم بتعليمات الحكومة للمرور من هذه الأزمة.

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ولفتت أية جمال الدين إلى أن عدد الإصابات خلال الأيام الماضية تخطى الـ 400 إصابة فى اليوم، مؤكدة أن هذا العدد سينخفض إذا التزم المواطنون بالتعليمات وارتدوا الأدوات الوقائية " الكاملة و الجونتي".





وأشارت آية جمال الدين إلى أن المصريين لديهم وعى كما والدليل على ذلك ما حدث فى الإجراءات الاقتصادية الأخيرة".





وناشدت آية جمال الدين المواطنين عدم الاختلاط والدعوة للعزومات فى رمضان للحد من انتشار الفيروس.





قالت الإعلامية آية جمال الدين، إن الدولة مازالت تراهن على وعى الشعب المصري والجميع لديه ثقة كبيرة فى المواطن.