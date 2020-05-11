بعد فشله في مواجهة أزمة كورونا .. مصر تطالب مجلس الأمن بوضع رؤية لنظام دولي جديد.. يستلهم الدروس ويؤسس لمرحلة مختلفة لعالم متعدد الأطراف.. وإدريس: أعداد كبيرة من البشر لا يزالون يعانون من الفقر

* مصر تتبنى أطروحة لإعادة هيكلة النظام الدولي ليصبح أكثر فعالية في مواجهة الأزمات

* مندوب مصر: النظام الحالي لم ينجح في منع وتسوية النزاعات والصراعات ولا نزع السلاح النووي

* المجتمع الدولي لديه قصور شديد في اتجاه العمل متعدد الأطراف والتعاون في هذا المجال











النظام الدولي متعدد الأطراف.

طالبت مصر مجلس الأمن الدولي، وللمرة الأولى صراحة بضرورة "وضع رؤية دولية جديدة تستلهم الدروس المستفادة وتؤسس لمرحلة جديدة فيمتعدد الأطراف.









مرور 75 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية . وجاء هذا الموقف فى كلمة للسفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أمس الأحد خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إحياء لذكرىعلى انتهاء









ترتيبات النظام الدولي الذى أعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية "، واليوم "مصر الجديدة" تدخل بقوة مبكرا فاعلًا أساسيًا فى تأسيس لبنات النظام الدولي الجديد بعدما أثبت النظام العالمى الحالى عجزه الشديد فى مواجهة أزمة كورونا وتداعياتها. ومصر كان لها باعٌ مهم فى تأسيس الأمم المتحدة والمساهمة فىالذى أعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية "، واليوم "مصر الجديدة" تدخل بقوة مبكرا فاعلًا أساسيًا فى تأسيس لبنات النظام الدولي الجديد بعدما أثبت النظام العالمى الحالى عجزه الشديد فى مواجهة أزمة كورونا وتداعياتها.













انتهاء الحرب العالمية الثانية .



فشل النظام الدولي الحالي وبحسب بيان لوزارة الخارجية، شاركت مصر في اجتماع افتراضي لمجلس الأمن، دعت إليه إستونيا بصفتها رئيس المجلس لشهر مايو، إحياءً لذكرى مرور 75 عامًا على





نجاح النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية ومصداقيته في تحقيق أهدافه الرئيسية، مشيرًا إلى أنه رغم نجاح النظام الدولي في منع وقوع حرب عالمية جديدة، فإنه في ذات الوقت لم ينجح بشكل كاف في منع وتسوية النزاعات والصراعات الإقليمية، وكذا في نزع السلاح النووي ومنع انتشاره، الأمور التي مازالت تمثل تهديدًا للسلم والأمن والاستقرار الدوليين .



كما أوضح إدريس أنه على الرغم من تحقيق بعض التقدم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان؛ إلا أن أعدادًا كبيرة من البشر مازالوا يعانون من الفقر والمجاعات ونقص الاحتياجات الأساسية وعدم إعمال حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وألقى مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس، بيان مصر الذي تساءل فيه عن مدىالذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية ومصداقيته في تحقيق أهدافه الرئيسية، مشيرًا إلى أنه رغم نجاح النظام الدولي في منع وقوع حرب عالمية جديدة، فإنه في ذات الوقت لم ينجح بشكل كاف في منع وتسوية النزاعات والصراعات الإقليمية، وكذا في نزع السلاح النووي ومنع انتشاره، الأمور التي مازالت تمثل تهديدًاكما أوضح إدريس أنه على الرغم من تحقيق بعض التقدم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان؛ إلا أن أعدادًا كبيرة من البشر مازالوا يعانون من الفقر والمجاعات ونقص الاحتياجات الأساسية وعدم إعمال حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.









لنظام الدولي متعدد الأطراف.

وأشار سفير مصر لدى الأمم المتحدة إلى أن أزمة جائحة كورونا قد اختبرت مفهوم التعاون الدولي وأظهرت أنه بالرغم من الاحتياج الضروري للعمل متعدد الأطراف؛ إلا أنه مازال لدى المجتمع الدولي قصور شديد في هذا الاتجاه، مؤكدًا أنه من الضروري أن يُظهر المجتمع العالمي تضامنًا منسقًا لمواجهة التحديات التي تفرضها الجائحة وكذا التحديات الحالية والمستقبلية الأخرى بشكل فعال، في إطار رؤية دولية جديدة تستلهم الدروس المستفادة وتؤسس لمرحلة جديدة في النظام الدولي، كشرط ضروري لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والحفاظ على شرعية ومصداقية امتعدد الأطراف.

دور مصر فى وضع ميثاق الأمم المتحدة