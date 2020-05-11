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اقتصاد

أداء متباين بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات اليوم

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:18 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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أ ش أ
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى اغلاق تعاملات ، اليوم الإثنين ، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، قابلتها عمليات بيع من قبل المؤسسات الأجنبية والعربية.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6ر2 مليار جنيه ليبلغ مستوى 9ر546 مليار جنيه ، وسط تعاملات بلغت نحو 9ر4 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، بقيمة بلغت نحو 5ر3 مليار جنيه.


وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي اكس 30) بنسبة 38ر0 في المائة ليبلغ مستوى 33ر10296 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس 70) بنسبة 2 في المائة ليبلغ مستوى 48ر1104 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر (إيجي اكس 100) الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 51ر1 في المائة ليبلغ مستوى 88ر1808 نقطة.

وفي ختام التعاملات ، سجلت أسعار أسهم 35 شركة ارتفاعا، فيما تراجعت أسعار أسهم 109 شركات، وحافظت 34 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.
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