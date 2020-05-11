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فن

بالضفيرة.. صورة نادرة لـ ياسمين صبري في مرحلة الدراسة.. شاهد

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:32 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
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أحمد إبراهيم
نشرت جورجيت شرقاوي، إحدى زميلات الدراسة، المقربة من الفنانة ياسمين صبرى ، صورة نادرة لهما في المدرسة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وظهرت الفنانة فيها بالضفيرة.

  
وعلقت "شرقاوي"، على الصورة، "ياسمين صبري طول عمرها عسوله معانا في مدرسه Egc و هي دي ملامحها الحقيقه هاديه و احلي بدون ميكب و انسانه بسيطه فعلا و طول عمرها كويسه مع الكل و من اول يوم ما كانت في الدفعه معانا حسيت انها مش عاديه و انا افتخر بيها و هي تشرف اي حد".
  

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وأضافت زميلة ياسمين صبري في الدراسة، "ليه الناس بتعمل كدة في بعض و الغريب أنه اللي ضدها بنات زيها و من نفس جنسها بدل ما يشجعوها".


وتابعت زميلة ياسمين صبري في الدراسة "طول عمري اعاني من نفس الكأس و نفسي البنات تبطل طبع الغيرة من بعض مش عيب أنه الواحدة تلاقي واحدة تانيه اجمل و ارق و كل واحد جواه جمال داخلي بس اللي يحس بيه و كون أن ربنا خلق الجمال درجات دة ميقللش من الإنسان". 


واستطردت زميلة ياسمين صبري في الدراسة "دايما بسال نفسي ليه معظم مشاكل اللي قدامي معايا برضو بدافع الغيرة و اغلبيتهم ستات مش رجاله .. هل الرجل انسان لا يغير من جنسه مثلا !! وأسأل نفسي من جوايا في ايه يتغار اصلا مني أو من غيري طالما ربنا ميز كل واحد ..طب ليه انا مبغرش من ستات حتي لو كانت اجمل ؟ يكنش انا مش طبيعيه و هو الطبيعي هي الغيرة !!. 


واختتمت "كفايه تنمر و غيرة ...كل سيدة ربنا خلقها و شايفها جميله براها و جواها حبو النجاح لغيركم عشان ربنا يكرم الكل علي قد حجمه".

بالضفيرة.. صورة نادرة لـ ياسمين صبري في مرحلة الدراسة.. شاهد
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