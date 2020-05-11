AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

منة عرفة ضحية جديدة لرامز مجنون رسمي .. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:49 م
منة عرفة
منة عرفة
Advertisements
عبد الخالق صلاح
وقعت الفنانة الشابة منة عرفة ضحية اليوم لـ «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»،  فى حلقة مساء اليوم الاثنين والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويتم تقييد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علي معلول ضحية رامز مجنون رسمي .. الحلقة الثانية

أمينة خليل الضحية الـ 4 لـ رامز مجنون رسمي

السعودي حسن عسيري الضحية الـ 5 لـ رامز مجنون رسمي

ياسمين رئيس ضحية رامز مجنون رسمي.. الحلقة السادسة

قبل معرفة المقلب .. حمدي الميرغني: رامز جلال فنان مجنون

رامز جلال لـ حمدي الميرغني: هكسر باقى سنانك

ترشيحاتنا

عداد كورونا.. الصحة: 9746 حالة مصابة و2172 شفاء و533 حالة وفاة

موعد إجازة عيد الفطر المبارك في الإمارات

إلغاء بدلات وتخفيض ميزانيات.. وزير المالية السعودي يكشف سبب القرارات الاقتصادية الجديدة

كانت بتقول لجوزي ياعمو .. شاهد الزوجة الأولي تكشف حقيقة نعمة حسنين

في عيد ميلاد جيهان نصر.. قصة تعرفها على الملياردير السعودي

مصر لم تصل للذروة.. استشاري أوبئة: التوصل للتركيبة الجينية لفيروس كورونا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنخس في رمضان .. مشروب سحري بـ 5 مكونات يفقدك 7 كيلو بالأسبوع

طريقة تحضير الشوفان .. 4 وصفات لخسارة الوزن

طفل مصاب بالسرطان يحتفل بتغلبه على فيروس كورونا برفقة عائلته.. شاهد