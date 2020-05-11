الصين تسجل حالات جديدة مصابة بكورونا وترد على الاتهامات الأمريكية.. إعلامي صيني يكشف التفاصيل ..فيديو

جديدة بفيروس كورونا، ويوم 10 مايو تم تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. قال "نادر رونج" إعلامي صيني، إن مدينة ووهان سجلت يوم 9 مايو حالة إصابة









وأضاف "نادر رونج"، أثناء مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع على "إكسترا نيوز"، أن الحالات الجديدة التي سجلت في ووهان جميعها في منطقة سكنية واحدة.





وأوضح نادر رونج، أن مدينة ووهان لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ يوم 6 أبريل منذ أكثر من شهر.





وتابع: أن الحكومة الصينية لن تعود إلى فرض القيود على جميع الأحياء ولكنها ستفرض قيودا علي الحي الذي وجدت فيه الإصابات.





وأكد أنه في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا لا يجب تبادل الاتهامات والصين تدعو دائما إلى التعاون بدلا من الاتهامات.



