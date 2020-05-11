AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصين تسجل حالات جديدة مصابة بكورونا وترد على الاتهامات الأمريكية.. إعلامي صيني يكشف التفاصيل ..فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:50 م
نادر رونج
نادر رونج
Advertisements
إبراهيم القادري
قال "نادر رونج" إعلامي صيني، إن مدينة ووهان سجلت يوم 9 مايو حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ويوم 10 مايو تم تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.


وأضاف "نادر رونج"، أثناء مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع على "إكسترا نيوز"، أن الحالات الجديدة التي سجلت في ووهان جميعها في منطقة سكنية واحدة.

وأوضح نادر رونج، أن مدينة ووهان لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ يوم 6 أبريل منذ أكثر من شهر.

وتابع: أن الحكومة الصينية لن تعود إلى فرض القيود على جميع الأحياء ولكنها ستفرض قيودا علي الحي الذي وجدت فيه الإصابات.

وأكد أنه في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا لا يجب تبادل الاتهامات والصين تدعو دائما إلى التعاون بدلا من الاتهامات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من الموت إلى الحياة.. القصة الكاملة لنجاة ووهان الصينية من وباء كورونا

إعلامي صيني يكشف سر نجاح بلده في السيطرة على فيروس كورونا.. فيديو

معظمها لوافدين من الخارج.. إصابات كورونا ترتفع مجددا في الصين

الصين تحذر: خطر عودة تفشي كورونا في ووهان لا يزال عاليا

الصين تسجل حالة وفاة و42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صراع أمريكي صيني حول منشأ فيروس كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

محمد وهدان: البيت الذي لا صلاة فيه يتعرض لـ 4 أمور.. فيديو

هنخس في رمضان .. مشروب سحري بـ 5 مكونات يفقدك 7 كيلو بالأسبوع

منزوع الرحمة .. شاب عذب كلبه و تركه يأكل أسمنت و زلط .. فيديو

الصيادلة تهاجم نقابة الأطباء بسبب فيروس كورونا .. تفاصيل

هاكرز أمريكي يخترق قناة مرتضى منصور علي اليوتيوب

الصحة العالمية تكشف موعد التوصل للقاح كورونا ومصر لم تصل للذروة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم هروبها من حقيقة ارتباطهما.. 10 صور لـ منة عرفة مع علي غزلان تضعها في مأزق

بـ عدسات زرقاء.. شاهد هنا شيحة في أحدث ظهور

بدون أبو هشيمة .. ياسمين صبري تثير الجدل في أول ظهور.. والجمهور: للشياكة عنوان