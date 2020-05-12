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أخبار العالم

الصين تسجل إصابة جديدة بكورونا و15 بدون أعراض

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:20 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد، لمواطن قادم من الخارج. 

كما سجلت الصين 15 إصابة جديدة في البلاد بدون أي أعراض. 

وسجلت الصين حتى الان رسميًا 82،919 حالة إصابة بكورونا، و 4،633 حالة وفاة. حيث تعافى 78171 مريضا وخرجوا من المستشفى ، وفقا لما ذكرته اللجنة.

ولا يزال 760 مريضا آخر غير مصحوبين بأعراض ، يتم حسابهم بشكل منفصل، تحت المراقبة الطبية.

بدأت الصين في رفع القيود وحالات الإغلاق في أبريل بعد انخفاض عدد الإصابات المحلية الجديدة إلى ما يقرب من الصفر - ولكن يوم الأحد سجلت 10 إصابات جديدة.

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