AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مرحلة الذروة.. قطر تسجل 1526 إصابة كورونا خلال ساعات

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:00 م
قطر تسجل 1526 إصابة
قطر تسجل 1526 إصابة كورونا خلال ساعات
Advertisements
سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1526 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 22116 حالة.

وأوضحت الوزارة القطرية أن الحالات الجديدة بين أشخاص من العمالة الوافدة أصيبوا بفيروس كورونا نتيجة مخالطتهم لمصابين سابقين.

اقرأ أيضًا:

وقالت إمارة قطر أن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت بين المواطنين والمقيمين نتيجة مخالطتهم مصابين من أفراد أسرهم، فى مكان العمل أو خلال الزيارات والتجمعات العائلية.

وأفادت الوزارة أن الفترة الحالية هى مرحلة الذروة في تفشي الفيروس مع بلوغها أعلى موجة والتي تشهد استمرارا لارتفاع الأعداد بشكل فج.

وقالت الصحة القطرية أن، 179 شخصا تعافوا من فيروس كورونا إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 3019 حالة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة القطرية: فيروس كورونا وصل مرحلة الذروة وتسجيل 345 حالة إصابة

قطر: إجمالي إصابات كورونا يقفز إلى 6015

قطر تسجل 608 إصابات جديدة بـ فيروس كورونا في 24 ساعة

623 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

وصلت لمرحلة الذروة.. قطر تسجل 761 إصابة جديدة بفيروس كورونا

640 إصابة جديدة بـ كورونا.. قطر تعلن الوصول لمرحلة ذروة الوباء

ترشيحاتنا

حول باب الجامع دولاب مخدرات.. تفاصيل مقتل مقاول السلام على يد شندى.. فيديو وصور

مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية.. أربعة أدوية حديثة لمعالجة فيروس كورونا

للصالح العام.. وزير الداخلية يطرد تركي الجنسية من مصر

الإنسان أهلاوى بالفطرة.. خالد الغندور يسخر من تصريحات عضو مجلس إدارة الأهلي

إقالة المدير الإداري.. تفاصيل وفاة أول حالة بكورونا فى نادي الزمالك

فريق الأحلام.. بالأسماء 8 صفقات ينتظرها الأهلي فى الميركاتو الصيفي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة رومانسية.. كندة علوش تتألق بإطلالة بسيطة برفقة عمرو يوسف

أم تكشف تفاصيل تجربتها المؤلمة بعد إصابتها بـ كورونا أثناء الحمل

للكبار والأطفال.. علاقة فيتامين د بصحة القلب