مرحلة الذروة.. قطر تسجل 1526 إصابة كورونا خلال ساعات

أعلنت وزارة الصحة القطرية ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1526 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 22116 حالة.





وأوضحت الوزارة القطرية أن الحالات الجديدة بين أشخاص من العمالة الوافدة أصيبوا بفيروس كورونا نتيجة مخالطتهم لمصابين سابقين.





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وقالت إمارة قطر أن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت بين المواطنين والمقيمين نتيجة مخالطتهم مصابين من أفراد أسرهم، فى مكان العمل أو خلال الزيارات والتجمعات العائلية.





وأفادت الوزارة أن الفترة الحالية هى مرحلة الذروة في تفشي الفيروس مع بلوغها أعلى موجة والتي تشهد استمرارا لارتفاع الأعداد بشكل فج.





وقالت الصحة القطرية أن، 179 شخصا تعافوا من فيروس كورونا إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 3019 حالة.



