أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أفضل تطبيقات أثناء العزل المنزلى.. أيهما أفضل Realme Narzo 10 أم Narzo 10A.. مفاجأة من سامسونج لـ جلاكسي A6 2018

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير المهمة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:





مفاجأة من سامسونج لأصحاب هواتف جلاكسي A6 2018.. سيحصلون على هذا التحديث

بدأ العملاق الكوري الجنوبي سامسونج في طرح تحديث منتظر بشدة من أصحاب هواتف Galaxy A6 2018، حيث بات يمكنهم تحميل تحديث أندرويد 10 الجديد، وسيحمل التحديث رقم الإصدار A600PVPU6CTD1.



فيسبوك توقف تطبيق Instagram Lite من متجر Google Play

قام موقع انستجرام، المملوك لشركة فيسبوك بايقاف تطبيق، Instagram Lite انستجرام لايت، وذلك من متجر تطبيقات جوجل Google Play Store بعد أن أطلقته فيسبوك لهواتف أندرويد في عام 2018 ليكون منصة بديلة مخففة من التطبيق الرئيسي Instagram.





أيهما أفضل.. Realme Narzo 10 أم Narzo 10A.. تعرف على الإجابة..صور

نجحت علامة ريلمي Realme المملوكة لـ أوبو OPPO الصينية العالمية فى تحقيق نجاح كبير منذ دخولها المنافسة فى الأسواق العالمية، حيث اعتمدت على مبدأ القيمة مقابل السعر فقط، فقدمت مجموعة من الهواتف الذكية إقتصادية السعر، لدرجة أن هواتفها أصبحت تنافسها بعضها فقط من شدة الإقبال عليها.

لأصحاب Netflix.. قائمة بأفضل الأفلام لشهر مايو

نشر موقع techradar التقني مجموعة من أفضل الأفلام التى يمكن مشاهدتها على منصة Netflix نتفلكس الشهيرة، من خلال قائمة معدة مسبقة لتوفير الوقت والمجهود الذي قد يبذله البعض للعثور على أقوي الأفلام الموجودة على المنصة.

جوجل تعرض نتائج البحث بصور ثلاثية الأبعاد بتقنية 3D

أعلنت شركة جوجل الأمريكية أنها قامت بتطوير محرك البحث من خلال خاصية تحول الصور المعروضة فى نتائج البحث إلى صور بتقنية 3D ، وقامت بطرح هذه الخاصية للعديد من هواتف آيفون وأندرويد.



بسبب هواوي.. حكومة ترامب وإنتل تخططان لإنشاء مصانع معالجات جديدة في أمريكا

منذ اندلاع الحرب التكنولوجية الباردة بين الحكومة الأمريكية وشركة هواوى الصينية فى منتصف شهر مايو الماضى، ومنع كل الشركات الأمريكية من شراء أى معدات من شركتي هواوى وZTE ، بدأ العملاق الصينى هواوى فى الاعتماد على نظام التشغيل الخاص به.





فيسبوك يطلق اختصارا جديدا لدعم الشركات الصغيرة..تفاصيل

يعمل عملاق التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك، فى هذه الفترة على إضافة تحديثات جديدة ومستمرة للحفاظ على مستخدميه لأطول فترة ممكنة حول العالم.



