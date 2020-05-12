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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أفضل تطبيقات أثناء العزل المنزلى.. أيهما أفضل Realme Narzo 10 أم Narzo 10A.. مفاجأة من سامسونج لـ جلاكسي A6 2018

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:01 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير المهمة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


بدأ العملاق الكوري الجنوبي سامسونج في طرح تحديث منتظر بشدة من أصحاب هواتف Galaxy A6 2018، حيث بات يمكنهم تحميل تحديث أندرويد 10 الجديد، وسيحمل التحديث رقم الإصدار A600PVPU6CTD1.


قام موقع انستجرام، المملوك لشركة فيسبوك بايقاف تطبيق،  Instagram Lite انستجرام لايت، وذلك من متجر تطبيقات جوجل  Google Play Store بعد أن أطلقته فيسبوك لهواتف أندرويد في عام 2018 ليكون منصة بديلة مخففة من التطبيق الرئيسي  Instagram. 


نجحت علامة ريلمي Realme المملوكة لـ أوبو OPPO الصينية العالمية فى تحقيق نجاح كبير منذ دخولها المنافسة فى الأسواق العالمية، حيث اعتمدت على مبدأ القيمة مقابل السعر فقط، فقدمت مجموعة من الهواتف الذكية إقتصادية السعر، لدرجة أن هواتفها أصبحت تنافسها بعضها فقط من شدة الإقبال عليها.


نشر موقع techradar التقني مجموعة من أفضل الأفلام التى يمكن مشاهدتها على منصة Netflix نتفلكس الشهيرة، من خلال قائمة معدة مسبقة لتوفير الوقت والمجهود الذي قد يبذله البعض للعثور على أقوي الأفلام الموجودة على المنصة.


أعلنت شركة جوجل الأمريكية أنها قامت بتطوير محرك البحث من خلال خاصية تحول الصور المعروضة فى نتائج البحث إلى صور بتقنية 3D ، وقامت بطرح هذه الخاصية  للعديد من هواتف آيفون  وأندرويد.


منذ اندلاع الحرب التكنولوجية الباردة بين الحكومة الأمريكية وشركة هواوى الصينية فى منتصف شهر مايو الماضى، ومنع كل الشركات الأمريكية من شراء أى معدات من شركتي هواوى وZTE ، بدأ العملاق الصينى هواوى فى الاعتماد على نظام التشغيل الخاص به.


يعمل عملاق التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك، فى هذه الفترة على إضافة تحديثات جديدة ومستمرة للحفاظ على مستخدميه لأطول فترة ممكنة حول العالم.


لم يكن يتوقع سكان العالم في القرن الواحد والعشرين، أن يأتى يوم ليحول الحياة بأكملها من المنزل، فالعمل من المنزل، وعمل الجامعات والمدارس والمحاضرات تعطى من المنزل، الكل يلتزم الحظر، وفي هذا الشان، يلجا الكثيرون الى اتباع عدة تطبيقات لممارسة الحياة من المنزل، ويقاوم الناس العزل المنزلى بالتطبيقات ويتحدون الحظر والحياة بهذه التطبيقات
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