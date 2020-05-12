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توك شو

عايدة رياض بعد سخريتها من مسلسل نبيلة عبيد ونادية الجندي: كنت بهزر.. فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:27 م
عايدة رياض
عايدة رياض
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هاني حسين
علقت الفنانة عايدة رياض، على سخريتها من مسلسل الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندي" سكر زيادة".

وقالت عايدة رياض في حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :"  كنت بهزر ومعرفش ان في تصوير للمسلسل".

وأضافت عايدة رياض:"  لم أقصد السخرية وعندما تحدثت كنت أقصد الحرب على عدد مشاهد كل فنانة في المسلسل ".

برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة أون.
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