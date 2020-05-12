فنان عظيم وعبقري.. ندى بسيوني تنعى الراحل إبراهيم نصر

نعت الفنانة ندى بسيوني ، الفنان الكبير إبراهيم نصر ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"









وشاركت " بسيوني " صورة وكتبت قائلة :"كم أحزننا وأحزن الشعب المصري كله خبر رحيلك، ربنا يرحمك كنت فنان عظيم وعبقري على المستوى المهني، وكنت صاحب أخلاق عالية وسيرة طيبة على المستوى الأنساني، ربنا يصبر أهلك ومحبيك"









توفى الفنان إبراهيم نصر ، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.









وتم تشييع الجثمان ظهر اليوم، من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، وتم دفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.









يذكر أن إبراهيم نصر شارك في مجموعة من الأفلام، أبرزها "بيت بلا حنان" عام 1976 و"حد السيف" عام 1986. "امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم "اكس لارج" عام 2011 وغيرها من الأفلام المصرية.











