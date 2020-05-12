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فن

ربنا يرحمه .. غادة رجب تنعى إبراهيم نصر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:32 م
ابراهيم نصر
ابراهيم نصر
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محمد بدران
نعت الفنانة غادة رجب النجم الراحل إبراهيم نصر، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت غادة رجب صورة لها بصحبة الراحل ابراهيم نصر والنجمة يسرا وعلقت "ربنا يرحمه يارب".


توفى الفنان إبراهيم نصر، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.


وتم تشييع الجثمان ظهر اليوم، من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، وتم دفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.


يذكر أن إبراهيم نصر شارك في مجموعة من الأفلام، أبرزها "بيت بلا حنان" عام 1976 و"حد السيف" عام 1986. "امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم "اكس لارج" عام 2011 وغيرها من الأفلام المصرية.



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ربنا يرحمه يارب

A post shared by Ghada Rajab (@ghadarajabofficial) on

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