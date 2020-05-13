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فن

حسن الجبالي الأكثر تداولا على السوشيال ميديا.. ومتابعون: حقق الحلم والوصية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:11 ص
صدى البلد
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رنا اشرف-شروق حمدي
تصدر هاشتاج حسن الجبالى موقع التواصل الاجتماعي تويتر و اصبح الاكثر تداولا عليه.

ويجسد الفنان ياسر جلال، شخصية حسن الجبالى فى مسلسل الفتوة، وتصدرت شخصيته محرك تويتر بعد أن أصبح هو الفتوة.


وتفاعل الكثير من رواد تويتر مع الهاشتاج، وجاءت تعليقاتهم ما بين: "‏عااااش حسن الجبالي حقق الحلم و الوصية بجد شابوه ياسر جلال و كل طاقم العمل.. ‏حسن الجبالى انا فرحتلك والله فرحه متتخيلهاش.. ‏"حسن الجبالى" هوا ده فتوة الجماليه ولا بلاش.. افضل مسلسل السنه دى".

مسلسل  "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيثم تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن. والكوميدى.

ويشارك في بطولة المسلسل الفنان  ياسر جلال وأحمد صلاح حسني ومي عمر ورياض الخولي وأحمد خليل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.
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