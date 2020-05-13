يجب اتباعها.. 5 نصائح للحفاظ على صحتك من الحرارة العالية فى فصل الصيف

- اشرب الكثير من الماء

تشكل الحرارة الحارقة وفرة من المشاكل الصحية، وللحفاظ على بشرة صحية وتجنب حروق الشمس ، ضع واقيًا من الشمس بعامل حماية عال، وفقًا لنوع بشرتك وارتد نظارات شمسية لحماية عينيك من أشعة الشمس الساطعة أثناء الخروج .

تشكل الحرارة الحارقة وفرة من المشاكل الصحية، وللحفاظ على بشرة صحية وتجنب حروق الشمس ، ضع واقيًا من الشمس بعامل حماية عال، وفقًا لنوع بشرتك وارتد نظارات شمسية لحماية عينيك من أشعة الشمس الساطعة أثناء الخروج .

- خذ راحة جيدة

أيام الصيف طويلة ومرهقة ، من الضروري أن تأخذ قسطًا كافيًا من الراحة لمنع نفسك من الإرهاق، ولذلك نم بانتظام في الليل لمدة 7 إلى 9 ساعات لأن النوم غير المنتظم قد يترك جسمك يشعر بالضعف والإرهاق.



