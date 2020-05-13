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مرأة

يجب اتباعها.. 5 نصائح للحفاظ على صحتك من الحرارة العالية فى فصل الصيف

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:12 ص
حرارة الصيف
حرارة الصيف
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نهى هجرس
تجلب حرارة الصيف الحارقة الكثير من الأمراض مثل ضربة الشمس وحروق الشمس والجفاف والصداع والطفح الحراري وما إلى ذلك، ولتقليل خطر الإصابة بهذه الأمراض الصيفية ، من المهم الحفاظ على صحتك.

وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم أهم الخطوات الواجب أتباعها للحفاظ على الصحة فى حرارة الصيف الشديدة


- تناول وجبات صحية وخفيفة 
تناول وجبات خفيفة وصحية خلال الصيف، وتجنب تناول وجبات غنية وثقيلة تحتوي على الدهون الزائدة والكربوهيدرات البسيطة لأنها تزيد من حرارة الجسم، اختر الفواكه والخضروات الطازجة الموسمية التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ والحمضيات والطماطم واللبن والخيار ، وما إلى ذلك.

- اشرب الكثير من الماء 
الحرارة الشديدة والعرق خلال أشهر الصيف الحارة يمكن أن يجعلك تشعر بالجفاف، حافظ على رطوبة جسمك بشرب ماء جوز الهند والشاي المثلج وعصائر الفاكهة الطازجة، إذا كنت تخرج من المنزل ، احمل زجاجة ماء معك ، إذا كنت تمارس الرياضة ، خذ استراحة بعد كل تمرين ورطب جسمك.


- حماية نفسك من الشمس 
تشكل الحرارة الحارقة وفرة من المشاكل الصحية، وللحفاظ على بشرة صحية وتجنب حروق الشمس ، ضع واقيًا من الشمس بعامل حماية عال، وفقًا لنوع بشرتك وارتد نظارات شمسية لحماية عينيك من أشعة الشمس الساطعة أثناء الخروج .

- خذ راحة جيدة 
أيام الصيف طويلة ومرهقة ، من الضروري أن تأخذ قسطًا كافيًا من الراحة لمنع نفسك من الإرهاق، ولذلك نم بانتظام في الليل لمدة 7 إلى 9 ساعات لأن النوم غير المنتظم قد يترك جسمك يشعر بالضعف والإرهاق.

- تناول مكملات غذائية 
يفضل تناول المكملات الغذائية التي وصفها طبيبك لأنها ستساعد في الحفاظ على صحة جسمك ومنع أنواع مختلفة من الأمراض.


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