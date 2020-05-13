تموين الأقصر: توريد الأقماح بنسبة 33.3 % من السعة التخزينية للمحافظة

أعلن وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر الدكتور تامر مختار، اليوم الأربعاء، عن استمرار استقبال شون وصوامع المحافظة للاقماح ، وسط اجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا " كوفيد -19 " .

وأكد "مختار" على أن المديرية قامت بمنع اى محاولات للتكدس والازدحام بالشون والصوامع اثناء التوريد، وتم توزيع كمامات ومطهرات على جميع العاملين بهذه الالصوامع للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم توريد الى صوامع ارمنت وبنكر اسنا حتى اليوم كمية قدرها 11327.634 طن بنسبة 33.3% من السعة التخزينية بمحافظة الأقصر.

وأشار وكيل وزارة التموين الي انه تم تجهيز البناكر والشون سابقا قبل استلام الأقماح من المزارعين والموردين ، بمضادات الحشرات الى جانب انه تم اتخاذ مايلزم لحماية المحاصيل من الأمطار والتقلبات الجوية

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واوضح " مختار " بان السعة التخزينية بالشون والصوامع المخصصة للأقماح بمحافظة الاقصر تصل إلى ٣٤ ألف طن مشيرا بان السعة التخزينية لبنكر اسنا 23 ألف طن و٥ آلاف طن سعة شونة بنكر إسنا و1000 طن سعة خليتين بصومعة أرمنت و٥ آلاف طن بشونة أرمنت.

الجدير بالذكر ان المساحة المنزرعة بمحصول القمح بالمحافظة تقدر بحوالى ٤١ ألفا و٣٧١ فدانا ومن المتوقع أن تنتج ما يقرب من ٢٠ إلى ٢٣ ألف طن مشيرا بانه يتم اختياريا توريد محصول القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية حسب الأسعار المقررة.

وتسويق المحصول لموسم 2020 يقتصر فقط لحساب الهيئة على ٤ جهات هى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، وتتولى تلك الجهات إستلام كميات القمح المنتج محليا من الموردين حسب المواصفات المقررة .