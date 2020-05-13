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تعليم

الخشت: استقبال مصابي كورونا من منسوبي جامعة القاهرة بالقصر الفرنساوي

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:38 م
الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
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عبد الله علي

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مستشفى القصر العيني الفرنساوي، يستقبل الحالات المصابة بفيروس كورونا بمستشفى العزل الخاصة بالعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.


وأضاف الخشت، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن العزل بمستشفى الفرنساوي، تكون لمن تثبت إيجابيتها بعد المسحة طبية في وزارة الصحة.


وقال الدكتور محمد الخشت: إن مستشفى قصر العيني الفرنساوي بدأ العمل كمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والتمريض والعاملين بجامعة القاهرة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.


وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن اختيار مستشفى الفرنساوي ، جاء بناء على توصية اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بالجامعة والتي تضم الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات و الدكتور أحمد طه مدير المستشفيات وعددًا من القيادات الطبية ومسئولي الوقاية ومكافحة العدوى.

وأشار الخشت، إلى أن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بجامعة القاهرة حددت اختيار مستشفى الفرنساوي من بين 5 مستشفيات، لتكون مستشفى مخصصا للعزل لمصابي فيروس كورونا، بعد المفاضلة ومناقشة مزايا وعيوب المستشفيات الأخرى، وقد تم تجهيزها وإعدادها وفق خطة مدروسة وضعها متخصصون.

الخشت: استقبال مصابي كورونا من منسوبي جامعة القاهرة بالقصر الفرنساوي
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