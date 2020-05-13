أثارت جدلا واسعا.. تصريحات غير مسئولة فى رمضان لنجوم الأهلي والزمالك

شهر رمضان دوما ما تكون أيامه للعبادة والاستغفار؛ لاسيما وأن العالم فى الوقت الراهن يمر بأزمة فيروس كورونا لكن يبدو أن نجوم القطبين الأهلي والزمالك وفي ظل التنافس بين الناديين لم يفوتا فرصة الظهور الإعلامي على مدار إيام الشهر عبر العديد من البرامج الرمضانية ليتحول الشهر الكريم إلى منصة للتراشق فى إطلاق تصريحات غير مسؤولة أثارت بلبلة في الوسط الرياضى.





نجوم القطبين استخدموا القنوات الفضائية تارة والبرامج الإذاعية تارة أخرى فضلا عن السوشيال الميديا لإطلاق التصريحات التى تثير جدلا واسعا وسخطا كبيرا أحيانا وتعزف على وتر ومشاعر الجماهير العاشقة لكبار أندية إفريقيا والوطن العربي أحيانا أخرى.





صدى البلد يرصد بعض التصريحات الصادرة من بعض نجوم الأهلي والزمالك فى شهر رمضان والتي أثارت جدلا واسعا فى الشارع الرياضي.





- أسامة نبيه وتفويت مباريات الزمالك

أثارت تصريحات أسامة نبيه المدرب المساعد السابق لـ منتخب مصر الوطني بشأن تفويت مباريات فريقه السابق غزل المحلة أمام نادى الزمالك جدلا واسعا وأزمة في الوسط الرياضي.

وقال أسامة نبيه في تصريحات تليفزيونية أنه لم يستطع التسجيل في مرمى الزمالك رغم أن الفرصة كانت أمامه أكثر من مرة مضيفا أنه قال لـ إبراهيم حسن مدافع الفارس الأبيض "شيل الكرة " وكانت مباراة نصف نهائي بطولة كأس مصر عام 2002 .





واصدر نادي الزمالك بيانا رسميا للرد علي تصريحات اسامه نبيه المدرب المساعد لمنتخب مصر الوطني بشأن تفويت مباراة الزمالك أمام غزل المحلة وجاء نص البيان كالتالي :"يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور أن ما ذكره أسامة نبيه لاعب فريق الكرة السابق بالنادي محض خرافات وأكاذيب ولا أساس له من الصحة، بعد ما ردده بخصوص مباراة الزمالك وغزل المحلة بكأس مصر في أحد البرامج"





وأكد أن اللاعب أساء لنفسه لكي يكسب شعبية مزيفة وسط جماهير الزمالك وأطلق هذه التصريحات الغير موفقه التي تسيء لنادى الزمالك العريق .





وشدد مجلس الزمالك على أن فريق الكرة بالنادي حصل على بطولاته وانتصاراته سواء المحلية أو الإفريقية بمجهود لاعبيه و ليس بتفويت المباريات أو التربيطات والمؤامرات مثل غيره وحذر الزمالك، أسامة نبيه من الزج باسم النادي في أي جملة مفيدة.





وعقب ذلك قدم أسامة نبيه لاعب منتخب مصر والزمالك السابق الإعتذار لمجلس إدارة نادي المحلة واللاعبين وكافة الجماهير على ماصدر منه مؤخرا وقال في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، :" التصريح كان دعاية ولم أقصد به تعمدي التفويت لصالح الزمالك"، مؤكدا أنه تعامل بجدية خلال تواجده في غزل المحلة.





وأكد أن نادي الزمالك ليس طرفا في أزمته مع كما يروج البعض وقال : اعتذر للشارع المحلاوي بالكامل. غزل المحلة كما يروج البعض وقال : اعتذر للشارع المحلاوي بالكامل.





نادي غزل المحلة رفض إعتذار أسامة نبيه وتقدم بشكوى رسمية لاتحاد كرة القدم على خلفية تصريحات أسامة نبيه نجم الزمالك السابق والمدرب العام السابق لمنتخب مصر بشأن تفويت مباراة للأبيض عندما كان لاعبا ضمن صفوف الفريق الأول للفلاحين.





وطالب نادي غزل المحلة في شكواه المقدمة لـ ا تحاد الكرة باسترداد جميع المبالغ المالية التي تقضاها أسامة نبيه خلال فترة تواجده بالنادي والحصول علي تعويض مادي وأدبي مناسب جراء منع وصول النادي للمباراة النهائية والفوز والتتويج باللقب وما يترتب عليه من خسائر مالية ومعنوية للنادي.





كما طالب نادي غزل المحلة بشطب أسامة نبيه من سجلات الاتحاد المصري لكرة القدم وإنهاء عمله بالمجال الرياضي ليكون عبرة لأى شخص تسول له نفسه التلاعب في نتائج المباريات .