أثارت جدلا واسعا.. تصريحات غير مسئولة فى رمضان لنجوم الأهلي والزمالك

شهر رمضان دوما ما تكون أيامه للعبادة والاستغفار؛ لاسيما وأن العالم فى الوقت الراهن يمر بأزمة فيروس كورونا لكن يبدو أن نجوم القطبين الأهلي والزمالك وفي ظل التنافس بين الناديين لم يفوتا فرصة الظهور الإعلامي على مدار إيام الشهر عبر العديد من البرامج الرمضانية ليتحول الشهر الكريم إلى منصة للتراشق فى إطلاق تصريحات غير مسؤولة أثارت بلبلة في الوسط الرياضى.
نجوم القطبين استخدموا القنوات الفضائية تارة والبرامج الإذاعية تارة أخرى فضلا عن السوشيال الميديا لإطلاق التصريحات التى تثير جدلا واسعا وسخطا كبيرا أحيانا وتعزف على وتر ومشاعر الجماهير العاشقة لكبار أندية إفريقيا والوطن العربي أحيانا أخرى.
صدى البلد يرصد بعض التصريحات الصادرة من بعض نجوم الأهلي والزمالك فى شهر رمضان والتي أثارت جدلا واسعا فى الشارع الرياضي.
- أسامة نبيه وتفويت مباريات الزمالك
أثارت تصريحات أسامة نبيه المدرب المساعد السابق لـ منتخب مصر الوطني بشأن تفويت مباريات فريقه السابق غزل المحلة أمام نادى الزمالك جدلا واسعا وأزمة في الوسط الرياضي.
وقال أسامة نبيه في تصريحات تليفزيونية أنه لم يستطع التسجيل في مرمى الزمالك رغم أن الفرصة كانت أمامه أكثر من مرة مضيفا أنه قال لـ إبراهيم حسن مدافع الفارس الأبيض "شيل الكرة " وكانت مباراة نصف نهائي بطولة كأس مصر عام 2002 .
واصدر نادي الزمالك بيانا رسميا للرد علي تصريحات اسامه نبيه المدرب المساعد لمنتخب مصر الوطني بشأن تفويت مباراة الزمالك أمام غزل المحلة وجاء نص البيان كالتالي :"يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور أن ما ذكره أسامة نبيه لاعب فريق الكرة السابق بالنادي محض خرافات وأكاذيب ولا أساس له من الصحة، بعد ما ردده بخصوص مباراة الزمالك وغزل المحلة بكأس مصر في أحد البرامج"
وأكد أن اللاعب أساء لنفسه لكي يكسب شعبية مزيفة وسط جماهير الزمالك وأطلق هذه التصريحات الغير موفقه التي تسيء لنادى الزمالك العريق .
وشدد مجلس الزمالك على أن فريق الكرة بالنادي حصل على بطولاته وانتصاراته سواء المحلية أو الإفريقية بمجهود لاعبيه و ليس بتفويت المباريات أو التربيطات والمؤامرات مثل غيره وحذر الزمالك، أسامة نبيه من الزج باسم النادي في أي جملة مفيدة.
وعقب ذلك قدم أسامة نبيه لاعب منتخب مصر والزمالك السابق الإعتذار لمجلس إدارة نادي المحلة واللاعبين وكافة الجماهير على ماصدر منه مؤخرا وقال في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، :" التصريح كان دعاية ولم أقصد به تعمدي التفويت لصالح الزمالك"، مؤكدا أنه تعامل بجدية خلال تواجده في غزل المحلة.
وأكد أن نادي الزمالك ليس طرفا في أزمته مع غزل المحلة كما يروج البعض وقال : اعتذر للشارع المحلاوي بالكامل.
نادي غزل المحلة رفض إعتذار أسامة نبيه وتقدم بشكوى رسمية لاتحاد كرة القدم على خلفية تصريحات أسامة نبيه نجم الزمالك السابق والمدرب العام السابق لمنتخب مصر بشأن تفويت مباراة للأبيض عندما كان لاعبا ضمن صفوف الفريق الأول للفلاحين.
وطالب نادي غزل المحلة في شكواه المقدمة لـ اتحاد الكرة باسترداد جميع المبالغ المالية التي تقضاها أسامة نبيه خلال فترة تواجده بالنادي والحصول علي تعويض مادي وأدبي مناسب جراء منع وصول النادي للمباراة النهائية والفوز والتتويج باللقب وما يترتب عليه من خسائر مالية ومعنوية للنادي.
كما طالب نادي غزل المحلة بشطب أسامة نبيه من سجلات الاتحاد المصري لكرة القدم وإنهاء عمله بالمجال الرياضي ليكون عبرة لأى شخص تسول له نفسه التلاعب في نتائج المباريات .
- فيديو صادم
قام أحمد عيد عبدالملك لاعب نادي الزمالك السابق بالرد على تصريحات أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر.
ونشر أحمد عيد عبدالملك فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عندما كان في فريق حرس الحدود ويلعب أمام الزمالك وظهر وهو يضيع العديد من الفرص أمام مرمى الأبيض وكتب عليها: "واحنا بنلعب براحة قدام الزمالك".
- الحاوي ومدرسة الأهلي
وليد سليمان نجم النادي الأهلي خلال استضافته ببرنامج جمهور التالتة، المُذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق أطلق تصريحا وصفه البعض بالمبالغ فيه وأثار جدلا على السوشيال ميديا بين جماهير القطبين الأهلي والزمالك.
وقال وليد سليمان إنه يقترح أن يٌدرس النادي الأهلى كمادة فى المدارس فى أحد المراحل التعليمية فى ظل الانضباطية الكبيرة التي يتمتع بها والاحترافية الشديدة والتعامل المثالي مع جميع المواقف .
- خالد مرتجى أهلاوي بالفطرة
من التصريحات التى أثارت التراشق والجدل بين جماهير النادي الأهلي وغريمه التقليدى نادى الزمالك فى رمضان الذى أطلقه خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادى الأهلى.
وقال خالد مرتجي فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامى سيف زاهر : عشق الأهلي اتولد معي وتربيت داخل النادي وأرى أن الشخص يولد بالفطرة أهلاوى وهذا الكلام ليس فض مجالس ولكنه حقيقة وواقع.
ورد خالد الغندور الإعلامي في قناة الزمالك على تصريحات خالد مرتجي التى أكد خلالها أن الإنسان يولد أهلاوى بالفطرة وقال فى تصريحات تليفزيونية : يبدو أننا لسنا بشر طبيعين لأننا لا نشجع النادى الأهلي .. هل يقصد مرتجي كل أطفال العالم أم الذين ولدوا فى مصر فقط هل من يشجعون برشلونة ولدوا أهلاوية أيضا؟".