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رياضة

عودة عثمان ديمبلي للتدريب مع برشلونة لاستكمال العلاج

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:04 م
ديمبلي
ديمبلي
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إسماعيل محمود
شارك الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، في تدريبات فريقه الكتالوني لاستكمال مرحلة التعافي من إصابته في الركبة.

كان ديمبلي أصيب مع برشلونة في شهر فبراير الماضي بتمزق في وتر العضلة ذات الرأسين بالفخذ اليمنى، لتشير التقارير الطبية لانتهاء موسمه مع البارسا، لكن بعد توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا، يمكنه اللحاق بالفريق في المراحل الأخيرة للموسم.

وتواجد ديمبلي في المدينة الرياضية لبرشلونة، كما أعلن النادي في بيان رسمي، وذلك لبدء مرحلة التعافي بعد إجرائه للعملية الجراحية في فنلندا .

وتشير التقارير الصحفية أن نادي برشلونة يريد تجهيز ديمبلي من أجل اللعب في الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي من المتوقع أن يتم استئنافها شهر أغسطس المقبل.

وخضع ديمبلي مع فريقه الكتالوني لاختبار الكشف عن فيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية.
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