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سيارات

الرصيف سبب رئيسي في تلف إطارات السيارات

الخميس 14/مايو/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تواجه إطارات السيارات الكثير من الضغوطات بسبب الاحتكاك المباشر على الأسفلت بما يعرضها للتلف سريعا.

وأكد عدد من الخبراء في مجال السيارات أن من أهم أسباب تلف الإطارات هو الرصيف لأنه يعد العدو الأول لإطارات السيارة .

وأضاف الخبراء أن الارتطام بالرصيف يتسبب في تشوه شكل الإطار أو تشققه  أو يؤدي إلى ظهور اعوجاج  به وهو ما يهدد راحة وسلامة القيادة .

كما نصحت المؤسسة الألمانية قائدي السيارات بضرورة مراعاة وجود مسافة كافية بين السيارة والرصيف عند ركن السيارة وذلك تجنبا لاحتكاك  الاطارات بالرصيف .

وحذر الخبراء من النتائج الخطرة المترتبة على قيادة السيارة مع وجود تشوهات أو أضرار في الإطارات وقالت إنها يمكن أن تسبب انفجار الإطارات على الطريق فمن الممكن ان تقع كارثة في حال إذا كان السائق يقود سيارته بسرعات تتخطى 120 كلم /س .

كما شددوا على ضرورة فحص الإطارات لدى مراكز الفنيين المتخصصين في حال اكتشاف أية ضرار بالإطارات .
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