ميدو يكشف سر التشابه بين جمهور الزمالك ومارسيليا.. فيديو

وبدأ ميدو اللعب مع الزمالك في 1999، وخاض مباراته الأولى وعمره 16 عامًا، قبل أن ينتقل إلى الدوري البلجيكي عبر بوابة جنت، عام 2000، وخاض هناك 23 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا، وتوج بجائزة حذاء الأبنوس.





وانتقل ميدو إلى أياكس أمستردام الهولندي في 2001، وخاض هناك 57 مباراة، أحرز خلالها 23 هدفًا، قبل الإنضمام إلى سيلتا فيجو الإسباني، على سبيل الإعارة في 2003، وسجل هناك 4 أهداف في 8 مباريات.





وخاض ميدو مباراته الأولى مع مارسيليا الفرنسي في موسم 2003-2004، وشارك معه في 34 مباراة سجل خلالها 9 أهداف، ليشد الرحال بعدها إلى إيطاليا عن طريق روما ليشارك في 14 مباراة دون أي تسجيل أهداف مع الذئاب.





