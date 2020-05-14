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رياضة

ميدو يكشف سر التشابه بين جمهور الزمالك ومارسيليا.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 10:31 ص
ميدو مع مارسيليا
ميدو مع مارسيليا
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إسراء أشرف
كشف أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، سر التشابه بين جماهير القلعة البيضاء، ومارسيليا الفرنسي ناديه السابق.


ونشر حساب نادي مارسيليا بالنسخة العربية، عبر "تويتر"، مقطع فيديو لـ "ميدو"، يتحدث خلاله عن التشابه بين جمهور الزمالك والنادي الفرنسي.


وقال "ميدو": "هناك نقطة تشابه مهمة جدًا بين جمهور ناديي الزمالك ومارسيليا، وهي الشغف".


وأضاف: "يوجد نقطة أخرى، وهي  تمسك جمهور الفريقين بناديهم في السراء والضراء، حتى في غياب الانتصارات، والبطولات لسنوات".
وبدأ ميدو اللعب مع الزمالك في 1999، وخاض مباراته الأولى وعمره 16 عامًا، قبل أن ينتقل إلى الدوري البلجيكي عبر بوابة جنت، عام 2000، وخاض هناك 23 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا، وتوج بجائزة حذاء الأبنوس.

وانتقل ميدو إلى أياكس أمستردام الهولندي في 2001، وخاض هناك 57 مباراة، أحرز خلالها 23 هدفًا، قبل الإنضمام إلى سيلتا فيجو الإسباني، على سبيل الإعارة في 2003، وسجل هناك 4 أهداف في 8 مباريات.

وخاض ميدو مباراته الأولى مع مارسيليا الفرنسي في موسم 2003-2004، وشارك معه في 34 مباراة سجل خلالها 9 أهداف، ليشد الرحال بعدها إلى إيطاليا عن طريق روما ليشارك في 14 مباراة دون أي تسجيل أهداف مع الذئاب.

فيما بدأ ميدو مغامرته في الدوري الإنجليزي مع توتنهام هوتسبير على سبيل الإعارة، وخاض 40 مباراة سجل خلالها 15 هدفًا في موسمه الأول، وفي الموسم الثاني انضم ميدو للسبيرز بشكل نهائي ولعب 23 مباراة وسجل 5 أهداف.

 انتقل من توتنهام إلى ميدلسبره في أغسطس من عام 2007، ليشارك هناك في 32 مباراة أحرز خلالهم 7 أهداف، ثم تمت إعارته إلى ويجان أتلتيك في عام 2009، ليخوض معه 12 مباراة سجل خلالهم هدفين.

- عاد ميدو للزمالك على سبيل الإعارة وخاض معه 15 مباراة وسجل هدفًا، قبل أن يخوض تجربة جديدة مع وست هام يونايتد لم يتمكن خلالها من تسجيل أي أهداف، ليعود إلى أياكس الهولندي في عام 2010، وسجل 3 أهداف في 6 مباريات.

- انضم ميدو في موسم 2011 - 2012 للزمالك بشكل نهائي وسجل 3 أهداف في 4 مباريات، قبل أن ينتقل إلى صفوف بارنسلي ولم يلعب غير مباراة واحدة فقط.

وقرر "العالمي"، تعليق حذائه واعتزال كرة القدم نهائيًا بعمر الـ 30 عامًا، في عام 2013، قبل أن يبدأ مشواره في عالم التدريبة، مع 5 أندية، وهي الزمالك (مرتين)، والإسماعيلي، ووادي دجلة، والوحدة السعودي، ومصر للمقاصة.
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