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رياضة

ظلم شديد..عفت نصار: من حق الزمالك يرجع حقه في قضية نادي القرن

الخميس 14/مايو/2020 - 09:54 ص
عفت نصار
عفت نصار
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ملك موسى
أكد الكابتن عفت نصار، لاعب الزمالك السابق، أنه لا يضيع حق وراءه مطالب، وأنه من حق النادي واللاعبين والذين بذلوا الجهد والعرق أن يعود لهم الحق في قضية نادي القرن، والتي تعرض نادي الزمالك خلالها لظلم شديد.


وقال الكابتن عفت نصار، خلال لقائه ببرنامج on side مع الإعلامي أحمد هاني زادة على قناة "الحدث اليوم"، إن نادي القرن يتم تتويجه بعدد البطولات القارية وليس لها علاقة بالبطولات المحلية التي توج بها كل فريق، فالزمالك حقق 9 بطولات مقابل 7 بطولات فقط للنادي الأهلي.


وأضاف أنه على نادي الزمالك دعم رجل قوي في انتخابات اتحاد الكرة القادمة من أجل التحدث باسم نادي الزمالك، وأن يدافع عنه بكل قوة وأن يكون هذا الشخص محاربا من أجل نادي الزمالك.


وأوضح أن هناك أعضاءً في الإتحاد المصري ينتمون للنادي الأهلي كانت تفعل المستحيل من أجل خدمة ناديهم وتحقيق ما يساعدهم، وهو ما فعله كابتن مجدي عبد الغني بفتح باب الاستبدال من أجل مساندة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق رغم عدم وجود نص باللائحة على هذا.


ونوه إلى أنه يؤيد عودة الدوري الممتاز بإجراءات احترازية، وتابع: "صحة الإنسان أهم من أي بطولة دوري، ولا أعلم سبب ما يخرج به بعض الإعلاميين عن ضرورة تتويج النادي الأهلي بالدوري، فاللائحة تنص في حالة إلغاء الدوري على أن يتم إلغاء كل ما بني عليه".


وأشار إلى أنه في حالة إعلان الأهلي بطلا يتم استكمال القرار بهبوط ثلاثة أندية وصعود ثلاثة أخرى وإنهاء دوري المجموعات في الدرجة الثانية.


واستكمل تصريحاته قائلا إنه لا يعتقد أنه سيتم استكمال الدوري هذا الموسم، وإن عودة الدوري تحتاج لفترة لا تقل عن أربعة أشهر ونصف الشهر من أجل الاستعداد ودخول اللاعبين الأجانب للحظر الطبي، وإن صحة لاعب واحد أهم كثيرا من كل البطولات.


وأضاف عفت نصار أن الاتحاد الأفريقي لم يقرر بشكل نهائي عودة البطولات الأفريقية، وأنه يدرس مقترحا بمشاركة الزمالك والترجي والوداد في بطولة كأس العالم للأندية بالصين، وأن البطولة الحالية لم يتم تحديد موعد استئنافها من أجل المحافظة على الصحة العامة للجميع.
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