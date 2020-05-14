هيئة الدواء السعودية من منتجات عناية بالشعر

نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم، تحذيرا من منتجين للعناية بالشعر، وذلك لاحتوائهما على نسبة عالية من مادة "الفورمالدهيد".





وقالت الهيئة في نشرتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إنها حللت عينات من منتجات العناية بالشعر المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، "حيث أظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من مادة الفورمالدهيد (Formaldehyde) تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية".









أضافت الهيئة أن المنتجين قد يسببا مخاطر صحية للمستهلك، وصنعا في ألمانيا من قِبل مصنع (Biometric Collagen)، ويحمل المنتج الأول اسم (Collagen Biometric Professional Split End Repairing Solution Phase 1) بتاريخ صلاحية 06/2025، أما المنتج الثاني فهو (Collagen Biometric Professional Split End Repairing Solution Phase 2) بتاريخ صلاحية 06/2025.





وأشارت الهيئة إلى أنها ستخخذ الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق، ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.





وشددت الهيئة على المستهلكين بعدم استخدام المنتجين، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منهما، مؤكدة على أهمية شراء المنتجات من منافذها الموثوقة.