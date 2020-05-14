داليا السواح: زيادة ضريبة الدمغة أثرت بالسلب على أداء البورصة

قالت داليا السواح عضو جمعية المحلليين الفنيين المصرية أن إقرار لجنة خطة النواب بزيادة ضريبة الدمغه من 0.5 في الالف الي ٠.٧٥ في الالف بالنسبة للشخص المقيم علي عمليات البيع و الشراء اثرت بالسلب علي التعاملات بالبورصة حيث خسر السوق امس نحو ٩ مليارات جنيه من حجم راس المال السوقي .
واضافت السواح، كما ان التعديلات الغت بند عدم سريان ضريبة الدمغة علي تعاملات الشراء و البيع في ذات الجلسه بحيث تخضع جميعها الي الضريبة مما يحد من عمليات المضاربة، مشيرة انه من المتوقع مناقشة هذه القرارات بالجلسه العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل.
واكدت انه في حال استقرت الاراء علي تلك التعديلات سيكون لها الاثر السلبي علي التعاملات في ظل حاله التوتر التي يشهدها الاقتصاد العالمي اثر انتشار فيروس كورونا و عدم وضوح الرؤية لاكتشاف علاج نهائي له حتي الان خاصة ان الاسواق المالية بصفة عامة اصبحت اكثر حساسية لاي قرار استراتيجي يؤثر علي تعاملاتها.