داليا السواح: زيادة ضريبة الدمغة أثرت بالسلب على أداء البورصة

جمعية المحلليين الفنيين المصرية أن إقرار لجنة خطة النواب بزيادة ضريبة الدمغه من 0.5 في الالف الي ٠.٧٥ في الالف بالنسبة للشخص المقيم علي عمليات البيع و الشراء اثرت بالسلب علي التعاملات بالبورصة حيث خسر السوق امس نحو ٩ مليارات جنيه من حجم راس المال السوقي . قالت داليا السواح عضوأن إقرار لجنة خطة النواب بزيادة ضريبة الدمغه من 0.5 في الالف الي ٠.٧٥ في الالف بالنسبة للشخص المقيم علي عمليات البيع و الشراء اثرت بالسلب علي التعاملات بالبورصة حيث خسر السوق امس نحو ٩ مليارات جنيه من حجم راس المال السوقي .





ضريبة الدمغة علي تعاملات الشراء و البيع في ذات الجلسه بحيث تخضع جميعها الي الضريبة مما يحد من عمليات المضاربة، مشيرة انه من المتوقع مناقشة هذه القرارات بالجلسه العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل. واضافت السواح، كما ان التعديلات الغت بند عدم سريانعلي تعاملات الشراء و البيع في ذات الجلسه بحيث تخضع جميعها الي الضريبة مما يحد من عمليات المضاربة، مشيرة انه من المتوقع مناقشة هذه القرارات بالجلسه العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل.









فيروس كورونا و عدم وضوح الرؤية لاكتشاف علاج نهائي له حتي الان خاصة ان الاسواق المالية بصفة عامة اصبحت اكثر حساسية لاي قرار استراتيجي يؤثر علي تعاملاتها. واكدت انه في حال استقرت الاراء علي تلك التعديلات سيكون لها الاثر السلبي علي التعاملات في ظل حاله التوتر التي يشهدها الاقتصاد العالمي اثر انتشارو عدم وضوح الرؤية لاكتشاف علاج نهائي له حتي الان خاصة ان الاسواق المالية بصفة عامة اصبحت اكثر حساسية لاي قرار استراتيجي يؤثر علي تعاملاتها.



