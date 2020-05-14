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فن

انتهاء تصوير مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة

الخميس 14/مايو/2020 - 09:01 م
الاختيار
الاختيار
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محمد نبيـل
انتهى المخرج بيتر ميمي من تصوير آخر مشاهد مسلسله الجديد الاختيار قبل ساعات، بعد أن استمر تصويره لقرابة الـ5 أشهر، فضلا عن فترة أخرى للتحضيرات والمعاينات.

عرضت قناة ON E الفضائية، الحلقة 20 من مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية. 




بدأت أحداث الحلقة الـ20، بقيام أحد الأطباء التابعين للجماعات التكفيرية، بالكشف على الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي)، وإخباره بأنه يحتاج لدخول المستشفى لأن الرصاصة التي اخترقت قدمه تسببت في كسر مضاعف له، ونصحه بالذهاب للإسماعيلية لدخول المستشفى، لكنه رفض. 


يتلقى الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة) قرار نقله من وحدته العسكرية، بحزن شديد، وبالفعل يأخذ حقائبه ويودع جنوده ويسافر، ويقرر الذهاب إلى سعد (محمود حافظ) لتعزيته في استشهاد شقيقه المجند عبدالله، فتخبره والدته أن أهل الصعيد لا يتلقون العزاء إلا بعد الثأر من القتلة، فيؤكد لها المنسي أن حق ابنها والثأر له سوف يحدث. 


ويتوجه هشام عشماوي، وعماد عبد الحميد إلى ليبيا، متسللين إليها عبر الصحراء الغربية، تاركين الواحات، وتختتم أحداث الحلقة بوصول (عشماوي وعماد) إلى مدينة درنة في ليبيا، واشتعال المعارك الإرهابية فيها. 


مواعيد عرض مسلسل الاختيار 
وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.


ملخص أحداث مسلسل الاختيار
وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 
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