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بين الناس

مواطنون يخترقون حظر التجول في عين شمس.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:39 ص
اختراق حظر التجوال
اختراق حظر التجوال
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محمد بدران - احمد بيسو

رصدت عدسة صدى البلد اليوم مخالفة بعض المواطنين والسيارات فى منطقة عين شمس، وذلك فى الساعات التى فرضها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى والتى تبدأ من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحا.


يأتي ذلك فى ضوء تفعيل القرارات الصادرة بشأن التدابير الاحترازية للحد من تداعيات انتشارفيروس "كورونا المستجد" ، ومن بينها منع التجمعات الجماهيرية، وغلق الشواطئ العامة والخاصة وطرق الكورنيش بالمحافظات ومنع أى نشاطات بها. 


وتوالى أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لمنع تجمعات المواطنين واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين للمواعيد المقررة لحظر تحرك المواطنين.


وكان رئيس الوزراء أعلن في 23 أبريل الماضي تخفيف الحظر ليبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من  الجمعة 24 أبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوما الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، لفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية، مع الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام الأعمال لمدة أسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.


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