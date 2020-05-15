مواطنون يخترقون حظر التجول في عين شمس.. فيديو

رصدت عدسة صدى البلد اليوم مخالفة بعض المواطنين والسيارات فى منطقة عين شمس، وذلك فى الساعات التى فرضها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى والتى تبدأ من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحا.

وتوالى أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لمنع تجمعات المواطنين واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين للمواعيد المقررة لحظر تحرك المواطنين.







وكان رئيس الوزراء أعلن في 23 أبريل الماضي تخفيف الحظر ليبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من الجمعة 24 أبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوما الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، لفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية، مع الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام الأعمال لمدة أسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.