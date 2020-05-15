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فن

هاشتاج #الصخرة_مدافع_القرن يتصدر تويتر..ومغردون:أعظم مدافع في تاريخ أفريقيا

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:28 ص
وائل جمعة
وائل جمعة
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مصطفى كرم

دشن عدد كبير من جماهير النادي الأهلي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر هاشتاج#الصخرة_مدافع_القرن دعما ل وائل جمعة بعد إنتقادة من خالد الغندور.


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :انت استثنائي، مش زي الباقي‎#الصخره_مدافع_القرن..انت عظيم..انت اسطورة الدفاع في الوطن العربي ..واحنا مش مستنيين رأي واحد كل كلامه عن الاهلي واساطيره ومبيتكلمش عن ناديه غير لما يتطمن ان هو جاب سيرة الأهلي ..جماهيرك بتحبك يا صخره.


‏وقال آخرون: مدركين أن الكلام على الرمز وأسطورة الكرة المصرية وائل جمعة هو محاولة من المرضى لالهاء الناس عن قضية تفويت اسامه نبيه في مباراة المحله والمختلط، وهذا الشيء واضح للجميع، والموضوع جاء بشكل إيجابي لرفع شأن الصخره واظهار حب الناس له أكثر، بشهادة كل المحلليين..خليك عارف انك دايما في قلوبنا.. أعظم مدافع في تاريج أفريقيا .


‏يذكر أن وائل جمعة حصل الصخرة علي كأس مصر ثلاث مرات أعوام "2003، 2006، 2007"، كما حصل الصخرة علي لقب دورى أبطال إفريقيا ست مرات "رقم قياسى" أعوام "2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، .‎#الصخره_مدافع_القرن

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أول رد فعل من وائل جمعة عقب هجوم خالد الغندور

تعرض وائل جمعة صخرة دفاع الأهلي ومنتخب مصر السابق، إلى هجوم شديد من الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق.


وصرح خالد الغندور  أمس خلال تقديمه لبرنامجه عبر فضائية الزمالك، بأن إمكانات وائل جمعة كمدافع ضعيفة، وجوزيه كان بيكرهه بس هو لعب منتخب وأهلي بسبب إصراره وعزيمته، لكن إمكاناته كمدافع علي قده.

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