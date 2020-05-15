خيام وعربات جولف..الصحة تعلن خطة استقبال مصابي كورونا بمستشفيات الصدر والحميات

قالت وزارة الصحة : ان مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية تعتبر خط الدفاع الأول لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد.

حرصت وزارة الصحة ، على مراجعة أعمال التجهيزات والتطويرات لـ 35 مستشفى حميات وصدر بمحافظات الجمهورية الجاري تجهيزها لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي وذلك من خلال إقامة خيام بمدخل المستشفى لفرز المرضى وتسجيل بياناتهم.





وسيتم عمل خيام أخرى للانتظار لذوي المرضى على أن تتضمن تلك الخيام كافة وسائل الراحة للمرضى وكراسي للجلوس متباعدة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

وسيتم وضع لوحات إرشادية بطرق المستشفى واستخدام سيارات "الجولف كار" والتي يبلغ عددها 10 سيارات لتوجيه ونقل المريض لتلقي الخدمة الطبية وفقًا لمساره الطبي داخل المستشفى.









وسيجري تحويل بعض الحالات المشتبه بإصابتها بـ فيروس كورونا المستجد من مستشفى حميات وصدر العباسية بعد أخذ المسحات وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة إلى مبنيان منفصلين بكل من مستشفى منشية البكري بالقاهرة، والوراق بالجيزة وذلك عن طريق سيارات إسعاف مجهزة، لحين ظهور النتائج مؤكدة على استمرار تقديم الخدمة الطبية بالمستشفى.







