الأب رفيق جريش: وثيقة الأخوة الإنسانية من أقدم الوثائق فى القرن 21 .. فيديو





الأب رفيق جريش ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية مصر الأولى ، أن وثيقة الأخوة الإنسانية تعد من أهم الوثائق فى القرن 21 والتى تهدف بدورها لإيجاد كافة المبادئ المشتركة بين المسيحية والإسلام . وأوضح





لفت المتحدث الإعلامى بإسم مجلس كنائس مصر ، إلى أن تفعيل هذه الوثيقة تطلبت عقد لجنة مشتركة دولية ، مشيرأ إلى أن أى فرد مهما اختلفت ديانته هو من صنع الله ونحن جميعأ أخوة .





وأشار إلى المسيحين فى مصر قاموا بالصيام مع اخوانهم المسلمون تضامنأ مع وثيقة الأخوة الإنسانية وقيامهم بتأدية الصلوات تضرعأ لله لرفع بلاء أزمة كورونا .





وتابع الأب رفيق جريش ، المتحدث الإعلامى بإسم مجلس كنائس مصر أن وثيقة الأخوة الإنسانية تهدف أيضأ إلى أن الصعوبات الإنسانية تتطلب منا التعاون والتكاتف بجوار بعضنا البعض .