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الأب رفيق جريش: وثيقة الأخوة الإنسانية من أقدم الوثائق فى القرن 21 .. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:58 م
الأب رفيق جريش
الأب رفيق جريش
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شيرين عادل
قال الأب رفيق جريش ، المتحدث الإعلامى بإسم مجلس كنائس مصر إن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقعا منذ عامين وثيقة الاخوة الإنسانية . 

وأوضح الأب رفيق جريش ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية مصر الأولى ، أن وثيقة الأخوة الإنسانية تعد من أهم الوثائق فى القرن 21 والتى تهدف بدورها لإيجاد كافة المبادئ المشتركة بين المسيحية والإسلام .

لفت  المتحدث الإعلامى بإسم مجلس كنائس مصر ، إلى أن تفعيل هذه الوثيقة تطلبت عقد لجنة مشتركة دولية ، مشيرأ إلى أن أى فرد مهما اختلفت ديانته هو من صنع الله ونحن جميعأ أخوة .

وأشار إلى المسيحين فى مصر قاموا بالصيام مع اخوانهم المسلمون تضامنأ مع وثيقة الأخوة الإنسانية وقيامهم بتأدية الصلوات تضرعأ لله لرفع بلاء أزمة كورونا .

وتابع  الأب رفيق جريش ، المتحدث الإعلامى بإسم مجلس كنائس مصر أن وثيقة الأخوة الإنسانية تهدف أيضأ إلى أن الصعوبات الإنسانية تتطلب منا التعاون والتكاتف بجوار بعضنا البعض .
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