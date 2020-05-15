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رياضة

رسميا .. إنهاء الدوري البلجيكي وتتويج كلوب بروج بطلًا

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:27 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن نادي كلوب بروج ، منذ قليل، تتويجه رسميًا، بطلًا للدوري البلجيكي هذا الموسم 2019-2020.

ونشر حساب النادي على موقع تويتر، تأكيدًا رسميًا بتتويج الفريق بلقب البطولة للموسم 2019-2020، بصورة للاعبي الفريق، معلقًا:" الأبطال."، ليتأهل الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم للمشاركة في دور المجموعات.

و من المفترض أن يتم الإعلان اليوم الجمعة، عن مصير بطولة الدوري البلجيكي من قبل الرابطة، لكن لم يتم إصدار أي بيان رسمي بخصوص هذا الشأن.

وأشارت تقارير صحفية أنه بالإضافة لتتويج كلوب بروج بلقب الدوري البلجيكي، فأنه تقرر هبوط واسلاند بيفرين لدوري الدرجة الثانية.

وكانت رابطة الدوري البلجيكي قد قررت شهر إبريل الماضي إنهاء البطولة وتتويج كلوب بروج، لكنها تراجعت عن هذا القرار بعد تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لها بخصوص مشاركة أنديتها في المسابقات القارية.
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