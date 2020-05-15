نشرة المرأة والصحة .. هل يحمي شرب الكحول من كورونا .. توصيات جديدة عن الفيروس.. و6 أخطاء عند تقشير البشرة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي :





الصحة









منذ تفشي فيروس كورونا، ويتداول البعض الكثير من المعلومات بين الحقيقة والشائعات، خاصة أمر علاج فيروس كورونا ، بعد أن حاولت العديد من الدول إجراء التجارب والدراسات على فيروس كورونا للتوصل إلى لقاح كورونا

نشر موقع صحيفة daily mail البريطانية، بعض التوصيات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول فيروس كورونا التاجي المستجد ، ومنها :







يجب اتباع العديد من النصائح الأساسية لنحمي أنفسنا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، وذلك حتى تمر جائحة كورونا بأمان دون الإصابة به أو إصابة من حولنا، حيث أن أهم خطوة للوقاية من فيروس كورونا هو التباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، ولكن هل تفرق نوع وشكل الكمامات أو مواصفاتها؟

وعلق الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، أن ارتداء الكمامة بشكل عام يعتبر أمرا مهما للغاية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والعدوى بالجهاز التنفسي عن طريق استهداف الفيروس.









تسببت جائحة الفيروس التاجي في خسائر فادحة في القطاع البحري في إيطاليا مع تباطؤ حركة المرور في موانئ البلاد وتقويض جهود الإغلاق الروابط التجارية مع بقية العالم.

كشف موقع "bbc" الإخباري عن أكثر الأماكن والمحلات التى تضررت بسبب فيروس كورونا فى إيطاليا، ان تقع إيطاليا في مركز تفشي مرض كوفيد 19 في أوروبا وثاني أكثر البلدان تضررا بعد الصين ، وأ عفت إيطاليا موانئها من عمليات الإغلاق للحفاظ على خطوط الإمداد للسلع الطبية الأساسية والمواد الغذائية سليمة.













ووفقا لموقع healthline تبديد المعلومات الخاطئة يعني أيضًا معرفة مكان البحث عن المعلومات الصحيحة وتعتبر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مكانًا جيدًا للبدء والحصول على المعلومات.



المرأة كانت المعلومات الخاطئة موجودة دائمًا على الإنترنت، ولكن مع COVID-19 ، يمكن أن تكون المخاطر أكبر لذلك يشجع الخبراء الناس على مواجهة المعلومات الخاطئة بروابط ومصادر موثوقة.ووفقا لموقع healthline تبديد المعلومات الخاطئة يعني أيضًا معرفة مكان البحث عن المعلومات الصحيحة وتعتبر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مكانًا جيدًا للبدء والحصول على المعلومات.





تغفل الكثير من الفتيات فوائد القهوة للشعر ، فهي طريقة صحية امنة لتنظيف فروة الرأس، وإزالة القشرة الدهنية، ومنح بصيلات الشعر بعض الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعدها على النمو بشكل طبيعي وتقليل تساقط الشعر.





احذري.. غطاء الوسادة يسبب كوارث لبشرتك



تتبع الفتيات بعض العادات الخاطئة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة البشرة والشعر أيضًا، ومنها عدم تغيير الوسادة التي تلامس البشرة بشكل مباشر، وهي عادة غير صحية يغفلها الكثيرون.