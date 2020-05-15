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ديني

موعد أذان الفجر في مصر

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:31 م
موعد أذان الفجر في
موعد أذان الفجر في مصر
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محمود ضاحي
موعد اذان الفجر في مصر اليوم السبت الموافق 16 مايو الموافق 23 رمضان.

يؤذن لصلاة الفجر في الساعة 21: 3 صباحًا، حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، ويصل عدد ساعات الصوم فى الثالث والعشرين عشر من أيام شهر رمضان المعظم 2020، لحوالى 15 ساعة و 41 دقيقة ، ويبدأ وقت السحور 1:01 صباحًا، أما موعد الإمساك فيكون فى 3:01 صباحا، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:42 م.


12 كلمة بعد السحور تجعل الله يغفر لك ما تقدم من ذنبك

ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه أرشدنا لكل ما فيه خير وصلاح وفلاح لأمته جمعاء، وكل الأعمال التي يغفر الله تعالى بها الذنوب، ويعد حمد الله سبحانه وتعالى بعد الأكل والشرب من مكفرات الذنوب، وهناك اثنتا عشر كلمة بعد أكل وجبة السحور تغفر ما تقدم من الذنوب، وهي: «الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّةٍ».

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ : الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْببه.
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