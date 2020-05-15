350 ألف كمامة هدية من مؤسسة علي بابا الصينية لوزارة الصحة.. فيديو

منحت مؤسسة علي بابا（Alibaba Foundation）و"جاك ما" الصينية شحنة مستلزمات طبية إلى وزارة الصحة والسكان بالقاهرة، وبلغت قيمة الشحنة 860 ألف دولار حوالي 13 مليون جنيه ونصف المليون جنيه. وتشمل الشحنة 30 جهاز تنفس صناعيا و350 ألف كمامة و50 ألف كواشف للفيروس.









وقالت السفارة الصينية بالقاهرة، اليوم الجمعة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هذه الشحنة تمثل دعما قويا وتعاطفا عميقا مع الشعب المصري في مكافحة الوباء.









وأعلنت السفارة عن أنه جري أيضا التناقش حول كيفية علاج المصابين بالفيروس في مصر عبر الإنترنت من خلال مؤتمرات تجمع الخبراء الصينيين والمصريين، وبتنظيم وبرعاية مؤسسة علي بابا.









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شحنة مساعدات طبية ، الأحد الماضي، لمطار القاهرة، والتي يبلغ تزن حوالي 5.5 طن، هدية لمصر من مؤسسة على بابا الصينية ، ورئيسها جاك ما، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من أوراق تسليم الشحنة للخروج من جمارك مطار القاهرة الدولي والاستفادة بها في مستشفيات وزارة الصحة. كان اللواء وائل الساعي، مساعد "وزيرة الصحة والسكان" للشؤون المالية والإدارية، أعلن عن وصول، الأحد الماضي، لمطار القاهرة، والتي يبلغ تزن حوالي 5.5 طن، هدية لمصر من مؤسسة، ورئيسها جاك ما، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من أوراق تسليم الشحنة للخروج من جمارك مطار القاهرة الدولي والاستفادة بها في مستشفيات وزارة الصحة.





المساعدات الطبية الصينية لــ مصر، "ممثلا عن وزيرة الصحة والسكان"، وجه الشكر للحكومة الصينية على دعمها لشعب مصر في مواجهة كورونا، وأعرب عن شكره وامتنانه للجانب الصيني على المساعدات والدعم الذى تقدمه الصين لمصر في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم. ووجه اللواء الساعي، في كلمته خلال مراسم استقبال الشحنة الثانية منلــ مصر، "ممثلا عن وزيرة الصحة والسكان"، وجه الشكر للحكومة الصينية على دعمها لشعب مصر في مواجهة كورونا، وأعرب عن شكره وامتنانه للجانب الصيني على المساعدات والدعم الذى تقدمه الصين لمصر في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم.





وعقب مراسم تسليم شحنة المساعدات سلم مسؤولو وزارة الصحة والسكان درع الوزارة للسفير الصيني بالقاهرة ولطاقم السفارة تقديرا لما بذلوه من جهد، آملين تخطي تلك الظروف الصعبة.



