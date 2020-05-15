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رياضة

أخبار الرياضة.. ورطة في اتحاد الكرة بسبب الـVAR.. مصير دوري أبطال إفريقيا .. نجم الزمالك: تعلمت المبادئ من الأهلي

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:08 م
صدى البلد
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ريهام بكير
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإتاحة الاستخدام المجتمعى لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها، ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي، الدراسة المبدئية المتعلقة بمجموعة من المشروعات الاقتصادية والخدمية المقرر تنفيذها داخل الهيئة الفترة المقبلة.


تسلمت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني من الشركة الإسبانية الخاصة بتقنية الفيديو المعروفة بـ var أطقم سماعات خاصة بالحكام بلغ عددها 10 فى إطار العقود المبرمة بين الجبلاية ومسئولى الشركة.


قال أيمن منصور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، أنه من ناشئي الأهلى ويحترم ذلك، مؤكدا أنه تعلم القيم والمبادئ داخل النادي الأهلى. 


كشف عبدالمنعم شطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كواليس اجتماع الكاف، أمس الخميس، لمناقشة مصير بطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفيدرالية".


اقتحم مجهولون أمس نادي الترجي التونسي وقاموا بسرقة بعض الاشياء الهامه مما اثار الهلع بين مسئولي النادي.


أكدت تقارير صحفية يونانية، أن عمرو وردة لاعب نادي باوك سالونيك ، تلقى عرضًا من نادي يانج بويز السويسري، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


أعلن نادي كلوب بروج ، تتويجه رسميًا، بطلًا للدوري البلجيكي هذا الموسم 2019-2020 ، ونشر حساب النادي على موقع تويتر، تأكيدًا رسميًا بتتويج الفريق بلقب البطولة للموسم 2019-2020، بصورة للاعبي الفريق، معلقًا:" الأبطال."، ليتأهل الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم للمشاركة في دور المجموعات.

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