AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أمي لأ يا رامز.. تعليق حمادة هلال على حلقة سوزان نجم الدين في"مجنون رسمي"

السبت 16/مايو/2020 - 12:03 ص
حمادة هلال وسوزان
حمادة هلال وسوزان نجم الدين
Advertisements
محمد بدران
علق الفنان حمادة هلال على ضحية حلقة برنامج " رامز مجنون رسمي". الفنانة السورية سوزان نجم الدين.

ونشر حمادة هلال صورة تجمعهما من مسلسل "ابن أصول"، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، وعلق " أمي لأ يا رامز".

واستجابت سوزان لرغبة رامز في ترديد جملة «برنامج رامز أحسن برنامج.. ورامز أحسن ممثل في الوطن العربي».


برنامج «رامز مجنون رسمي»، يذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، تقوم فكرته الأساسي على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


وخلال المقلب يتم تقييد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال، قبل أن يقوم رامر، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.


View this post on Instagram

امى لا يارامز

A post shared by Hamada Helal (@hamadahelaleg) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليق ناري من كهربا على حلقة رامز مجنون رسمى

بعد حلقة رامز.. أمينة خليل تتغزل في شجاعة وقوة حارس الأهلي

منة عرفة ضحية جديدة لرامز مجنون رسمي .. فيديو

حمادة هلال يوجه رسالة لـ منة عرفة بعد وقوعها ضحية لـ رامز جلال

بعد فشلها في الإجابة عن السؤال.. علي غزلان يسخر من منة عرفة

شاهد.. تعليق بوسي على حلقة رامز مجنون رسمي

ترشيحاتنا

هكذا احتفل الجمهور السعودي بنجاح أحمد زاهر.. فيديو

العسكري"هرم".. القصة الكاملة لبطل موقعة البرث ظل أحمد المنسي الأمين

إصابة نائب مدير الطب العلاجي بصحة الشرقية بفيروس كورونا

أغربها الثوم.. مكونات فى مطبخك تقضى على تقرحات الفم فى ثوانِ

باهر المحمدي يرفض الزمالك من أجل عيون الأهلي و60 مليون جنيه.. فيديو

النار تلتهم 8 سيارات وقاعات للأفراح .. حريق بـ مطعم كبابجي شهير في الغربية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها الثوم.. مكونات فى مطبخك تقضى على تقرحات الفم فى ثوانِ

شهر العسل علي الكورنيش.. شاهد| ياسمين صبرى مع زوجها أبو هشيمة فى أحدث ظهور

حكاية أكلة.. بالصلصة ولا التقلية وما السر وراء تسمية الكشك بهذا الاسم؟