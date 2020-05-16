أمي لأ يا رامز.. تعليق حمادة هلال على حلقة سوزان نجم الدين في"مجنون رسمي"





ونشر حمادة هلال صورة تجمعهما من مسلسل "ابن أصول"، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، وعلق " أمي لأ يا رامز".





واستجابت سوزان لرغبة رامز في ترديد جملة «برنامج رامز أحسن برنامج.. ورامز أحسن ممثل في الوطن العربي».









برنامج «رامز مجنون رسمي»، يذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، تقوم فكرته الأساسي على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.









وخلال المقلب يتم تقييد الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال، قبل أن يقوم رامر، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.







