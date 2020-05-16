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فن

مخرج "فرصة تانية" يستنسخ مشهد بكاء "مهند"على قبر "سمر" في "العشق الممنوع"

السبت 16/مايو/2020 - 08:47 ص
صدى البلد
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محمد زاهر
قدم المخرج مرقص عادل مشاهد زيارة أحمد مجدي "زياد" لقبر أيتن عامر "ريهام" في مسلسل"فرصة تانية" مطابقة بشكل كبير لمشهد بكاء الفنان التركي كيفانش تاتليتوج "مهند" على قبر التركية بيرين سات "سمر" بالمسلسل التركي "العشق الممنوع" وهو المشهد الذي كان حديث الملايين في العالم العربي عقب قتل"سمر" لنفسها لعدم تحملها أن يتزوج "مهند" غيرها. 

وتطابقت المشاهد في إطلاق "زياد" للحيته خلال زيارته لقبر "ريهام" بما يشبه إطلاق مهند للحيته عقب انتحار "سمر" .. بالإضافة إلى زوايا تصوير المخرج مرقص عادل لـ "زياد" من الأمام ومن الخلف ليظهر إسم "ريهام" على القبر. 

وكان الاختلاف هو إمساك " زياد" بجردل يرش به المياه علي قبر "ريهام، بينما أمسك "مهند" وردة يرثي بها "سمر" .

كما يأتي الاختلاف أيضا بين "زياد" و"مهند" هو أن الأول كان لا يحب "ريهام" وقام بزيارة قبرها يلومها علي قتل نفسها ويذكرها بأنه لا يحبها .. بينما "مهند" كان يلوم نفسه بأنه كان جبانا ولم يدافع عن حبهما.
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مخرج "فرصة تانية" يستنسخ مشهد بكاء "مهند"على قبر "سمر" في "العشق الممنوع"

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