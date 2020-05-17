اكتشفي أسهل طريقة لعمل كعك العيد .. فيديو

لم يتبق على عيد الفطر المبارك سوى أيام قليلة وتستعد كل الأسر لاستقبال ليالي وأيام العيد بأطباق الكحك والبسكويت.. الشيف توتا مراد، قدمت طريقة عمل كحك العيد بأسهل طريقة









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مقادير عمل كحك العيد





قالت توتا، في برنامج «سفرة وطبلية»، على قناة «صدى البلد» أن مقادير كحك العيد: “كيلو دقيق + نصف كيلو سمنة + معلقتين كبار سمنة + كوب لبن ساقع + ثلث كوب سكر بودرة”.









وأضافت: "2 ملعقة سمسم محمص + ملعقة خميرة فورية ما يعادل 10 جرام + ملعقة ريحة الكحك أو سمن بلدي صافي يغني عنها".









وتابعت: "ملعقة وربع بيكنج بودر ما يعادل 5 جرام + عجوة أو ملبن + شربات نعناع + شربات فراولة".









واختتمت: "لون طعام غذائي أحمر وأخضر، سكر بودرة للوجه + سكر بودرة ملون".





طريقة عمل كحك العيد





-يتم وضع كيلو دقيق في وعاء ويضاف إليه السمسم المحمص بالإضافة ثلث كوب سكر بودرة ورائحة الكحك ويتم تقليبهم جيدًا .





-يتم وضع نصف كيلو سمن ملعقتين كبار في الميكرويف حتى تصل لدرجة دافئة





-العجين يتم تقسيمه لثلاث مراحل جزء بالفراولة وجزء بالنعناع وجزء سادة بالسكر فقط، ويتم وضع فيه كل بولة القليل من الخميرة على اللبن الساقع.





-يتم وضع خليط السمن الدافئ في الوعاء على خليط الدقيق في العجان الكهربائي ويتم تقليه سرعة هادئة من 3 لـ5 دقائق.





-تضاف الخميرة إلى العجين وتخلط جيدًا





-يشكل الكحك ويرص في الصينية



