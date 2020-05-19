مندي الفراخ.. أهم الوجبات المفضلة لدى أهالي سيناء في رمضان



كما يوجد إقبال شديد عليها، وقد تحولت الأكلة التي يفضلها أبناء شمال سيناء إلى مشروعات متناهية الصغر يعمل فيها الشباب تقدم وجبات جاهزة في العزومات بديلا عن المطاعم والمحلات التي أغلقت بسبب كورونا.

وقد تحولت الأكلة التي يفضلها أبناء شمال سيناء إلى مشروعات متناهية الصغر يعمل فيها الشباب، حيث لجأ عدد منهم لعمل أفران لطهي الفراخ بنظام الماندي كي يتم الوفاء بالالتزامات المطلوبة للمستهلك، ويتم لفها في ورق السوليفان حتى تحتفظ بحرارتها.



ويتم إعداد وجبات لأعداد كبيرة عند وجود مناسبة أو عزومة لدى الأسرة، حيث تصل تكلفة الفرخة الواحد إلى جانب الأرز والسلطات والطحينة 100 جنيه لوجبة تكفي 4 أفراد، واللحوم بـ251 جنيها لوجبة تكفي 4 أفراد أيضا.



وقال الشاب أحمد مصبح إن عملية الطهي تتم داخل فرن معد من الطوب الأحمر الذي يتحمل درجات الحرارة العالية، حيث تقبل أعدادا كبيرة من الأسر على شراء طبق المندي، إلى جانب التوصية بإعداد وجبات تكفي لـ20 فردا وأكثر عند وجود عزومة كبيرة للأهل والأقارب والأصدقاء.



وتتم عملية الطهي داخل برميل تحت الأرض، حيث يتم وضع برميل حديدي في حفرة تحث سطح الأرض، ثم يتم إشعال النار في الحطب، وأحيانا يتم استخدام أفران كبيرة معدة من الطوب الأحمر الذي يتحمل درجة الحرارة العالية لطهي الفراخ بداخله، خاصة الأعداد الكبيرة من الفراخ لتحقق عائدا مجزيا فيما لو قل العدد عن 12 فرخة في المرة الواحدة.



وفي المنازل، تحرص ربات البيوت على تقديم هذه الأكلات للأسرة، بنقع الدجاج بعد غسله في وعاء بالملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر والثوم المطحون والليمون لمدّة نصف ساعة، ثم يطهي داخل صينية داخل الفرن بعد إضافة البطاطس والكوسة والجزر والبصل والملح ومكسبات الطعم من التوابل.



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