AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رفع قائمة الأبحاث لمواد التخلفات بقسم اللغة الإنجليزية لتربية وآداب العريش

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:08 ص
جامعة العريش -أرشيفية
جامعة العريش -أرشيفية
Advertisements
احمد صالح
أعدّت كليتا التربية والآداب بجامعة العريش، شمال سيناء آلية التعامل مع الطلاب المتخلفين بقسم اللغه الانجليزيه بكليتي الاداب والتربيه جامعة العريش، وكذا طلاب اقسام وشعب غير المتخصصين بالكليتين الدارسين في ماده اللغه الانجليزيه الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٩/٢٠٢٠م. 

وقال الدكتور حاتم سلامة، وكيل كلية الاداب جامعة العريش، إنه تم توجيه الطلاب الذين يحملون مواد تخلفات من سنوات سابقه بالفصل الدراسي الثاني بقسم اللغات الأجنبية بشعبتي اللغة الانجليزية عام واللغة الانجليزيه تعليم اساسي بكليه التربيه للدخول الى الكنترول online الخاص بمواد تخلفات التخصص. 

اقرأ ايضا:
مرشح من ذوي الاحتياجات الخاصة لرئاسة جامعة العريش.. يمتلك رؤية للنهوض بالتعليم
وقف بيع مذكرات وكتب الفصل الدراسي الثاني لطلاب جامعة العريش


وأشار الي انه تم رفع قائمه الابحاث المطلوبه في مواد التخلفات، وكذا ملف صوتي يشرح التعليمات ويجيب على كافه الاستفسارات التي ربما يحتاج اليها الطلاب عند عمل البحث .

وطالب الدكتور حاتم سلامة وكيل كلية الآداب، الطلاب الدارسين بقسم اللغة الانجليزية ، سرعه الانتهاء من الاضافه بالكنترولات " اون لاين " Online الخاصه بكل فرقه ، وذلك عبر الرابط الذي سبق رفعه على المجموعة الخاصه بالمحاضرات لكل فرقه .

وقرر المجلس الاعلي للجامعات معاملة الطلاب الباقين للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج أو المحملين بمواد تخلف من سنوات سابقة معاملة الطلاب المستجدين من حيث السماح لهم بإعداد رسائل بحثية  مقبولة  (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي ) أو اجتياز اختبارات الكترونية في المقررات  التي كانت تدرس في هذا الفصل حسبما يقرر مجلس الجامعة من اختيار احد البديلين السالف ذكرهما ووفقا للآليات  والضوابط السابق تقريرها في هذا الشأن. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استمرار الدراسة عن بُعد في العريش.. وتحميل المناهج إلكترونيًا

مجلس جامعة بنى سويف يقر آليات تقييم طلاب النقل في الترم الثاني

جامعة بنى سويف تقر أليات تقييم طلاب النقل للفصل الدراسى الثانى

قرارات جديدة للمجلس الأعلى للجامعات.. أبرزها عن الباقين للإعادة

الأعلى للجامعات يحسم مصير الطلاب الباقين للإعادة ومن الخارج

آليات لرفع الأبحاث بتربية وآداب العريش

ترشيحاتنا

بـ لوك جديد.. نيكول سابا بإطلالة كاجوال لافتة.. شاهد

للمرة الأولى في أسوان.. ولادة أول طفل بمستشفى العزل لأم مصابة بـ فيروس كورونا

ووهان جديدة.. الصين تغلق مدينة أخرى بسبب كورونا

عاشق الغناء والنساء.. تعرف على زيجات محرم فؤاد في ذكرى وفاته

تصريحات كورونية.. خالد الغندور يسخر من مسئولين بالنادي الأهلي

حكم صوم من فاجأها الحيض قبل الإفطار بدقيقة ؟ الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها بإطلالة صيفية

حكاية أكلة.. العدس وجبة الفراعنة وسبب تسميته اللغة العربية

بـ لوك جديد.. نيكول سابا بإطلالة كاجوال لافتة.. شاهد