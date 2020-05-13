رفع قائمة الأبحاث لمواد التخلفات بقسم اللغة الإنجليزية لتربية وآداب العريش

أعدّت كليتا التربية والآداب بجامعة العريش، شمال سيناء آلية التعامل مع الطلاب المتخلفين بقسم اللغه الانجليزيه بكليتي الاداب والتربيه جامعة العريش، وكذا طلاب اقسام وشعب غير المتخصصين بالكليتين الدارسين في ماده اللغه الانجليزيه الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٩/٢٠٢٠م.
وقال الدكتور حاتم سلامة، وكيل كلية الاداب جامعة العريش، إنه تم توجيه الطلاب الذين يحملون مواد تخلفات من سنوات سابقه بالفصل الدراسي الثاني بقسم اللغات الأجنبية بشعبتي اللغة الانجليزية عام واللغة الانجليزيه تعليم اساسي بكليه التربيه للدخول الى الكنترول online الخاص بمواد تخلفات التخصص.
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وقف بيع مذكرات وكتب الفصل الدراسي الثاني لطلاب جامعة العريش
وأشار الي انه تم رفع قائمه الابحاث المطلوبه في مواد التخلفات، وكذا ملف صوتي يشرح التعليمات ويجيب على كافه الاستفسارات التي ربما يحتاج اليها الطلاب عند عمل البحث .
وطالب الدكتور حاتم سلامة وكيل كلية الآداب، الطلاب الدارسين بقسم اللغة الانجليزية ، سرعه الانتهاء من الاضافه بالكنترولات " اون لاين " Online الخاصه بكل فرقه ، وذلك عبر الرابط الذي سبق رفعه على المجموعة الخاصه بالمحاضرات لكل فرقه .
وقرر المجلس الاعلي للجامعات معاملة الطلاب الباقين للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج أو المحملين بمواد تخلف من سنوات سابقة معاملة الطلاب المستجدين من حيث السماح لهم بإعداد رسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي ) أو اجتياز اختبارات الكترونية في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل حسبما يقرر مجلس الجامعة من اختيار احد البديلين السالف ذكرهما ووفقا للآليات والضوابط السابق تقريرها في هذا الشأن.
وقال الدكتور حاتم سلامة، وكيل كلية الاداب جامعة العريش، إنه تم توجيه الطلاب الذين يحملون مواد تخلفات من سنوات سابقه بالفصل الدراسي الثاني بقسم اللغات الأجنبية بشعبتي اللغة الانجليزية عام واللغة الانجليزيه تعليم اساسي بكليه التربيه للدخول الى الكنترول online الخاص بمواد تخلفات التخصص.
اقرأ ايضا:
مرشح من ذوي الاحتياجات الخاصة لرئاسة جامعة العريش.. يمتلك رؤية للنهوض بالتعليم
وقف بيع مذكرات وكتب الفصل الدراسي الثاني لطلاب جامعة العريش
وأشار الي انه تم رفع قائمه الابحاث المطلوبه في مواد التخلفات، وكذا ملف صوتي يشرح التعليمات ويجيب على كافه الاستفسارات التي ربما يحتاج اليها الطلاب عند عمل البحث .
وطالب الدكتور حاتم سلامة وكيل كلية الآداب، الطلاب الدارسين بقسم اللغة الانجليزية ، سرعه الانتهاء من الاضافه بالكنترولات " اون لاين " Online الخاصه بكل فرقه ، وذلك عبر الرابط الذي سبق رفعه على المجموعة الخاصه بالمحاضرات لكل فرقه .
وقرر المجلس الاعلي للجامعات معاملة الطلاب الباقين للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج أو المحملين بمواد تخلف من سنوات سابقة معاملة الطلاب المستجدين من حيث السماح لهم بإعداد رسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي ) أو اجتياز اختبارات الكترونية في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل حسبما يقرر مجلس الجامعة من اختيار احد البديلين السالف ذكرهما ووفقا للآليات والضوابط السابق تقريرها في هذا الشأن.