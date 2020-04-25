وقف بيع مذكرات وكتب الفصل الدراسي الثاني لطلاب جامعة العريش

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ونبه، على جميع الطلاب فى مختلف الكليات بالجامعة بعدم شراء أى مذكرة أو كتب، خاصة وأن جميع مواد الفصل الدراسى الثانى عبارة عن أبحاث ليس لها درجات أو تقديرات، وإنما تقييمها يتم بواسطة لجنة ثلاثية يحددها عميد كل كلية مع رئيس كل قسم.وأشار إلى أن هذا التقييم عبارة عن نجاح أو رسوب فقط، حيث تقدم هذه الأبحاث إلى موقع الكلية عبر الـ e mail أو واتس آب أو حسب الطريقة التى يحددها عميد كل كلية، والذى بدوره سوف يرفعها للجامعة لاتخاذ باقى الإجراءات.وأضاف أنه بالنسبة للطلاب ممن لديهم تخلفات أو الباقون للإعادة او الدارسين للمواد العملية من خلال المعامل سوف يتم التأجيل لحين عودة الدراسة مرة أخرى مع طلاب فرق التخرج (السنوات النهائية) وطلاب الدراسات العليا.