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اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

الأحد 17/مايو/2020 - 11:08 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع.


وتراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 10285 نقطة.


وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1501 نقطة.


وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 11791 نقطة.

 
وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 1115 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1820 نقطة.

 


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